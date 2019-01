Tío violaba a niña de 11 años con el consentimiento de la madre

El hecho ocurrió en Argentina, específicamente en la localidad de Temperley en el barrio San José, un hombre violó a su sobrina de 11 años bajo el consentimiento de la madre.

El padre de la víctima, de nombre Hugo Dario Martín, fue quien denunció al acosador sexual por violación a su hija. La madre, que sabía de los hechos, no dejó que su progenitor se acercara a la niña.

"Mi tío se desnudaba, se sentaba en el sillón, se abría de piernas y me decía que lo toque y lo chupe. Me hacía desnudar y me ordenaba ponerme en cuatro como los perros. Me sacaba fotos desnudas", confesó la niña, quien había sido violada desde los 3 años.

Martín dijo que la pequeña le había contado que una vez la madre la consiguió en plena violación sexual, llorando junto a su tío y ella no hizo nada.

Cabe destacar que la justicia de Argentina ordenó que la niña se quedara con la familia del padre, sin embargo, la madre se la llevó a escondidas desde el 24 de noviembre del 2018.

En diciembre se confirmó la violación. El acusado sigue libre. No sé nada de mi hija", dijo el hombre.