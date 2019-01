Bebé muere atragantado con una uva en Año Nuevo

En España, un bebé de 3 años falleció la madrugada del 1 de enero atragantado por una uva de las que tradicionalmente se consume como cábala por Año Nuevo.

El hecho ocurrió en la localidad de Guijón. El menor estaba con su familia cuando de pronto tomó una de las frutas y se la metió a la boca. Al ver que se estaba atragantando, sus padres llamaron a los servicios de emergencias quienes de inmediato evacuaron al menor hasta el hospital de Jove, ubicado en la misma ciudad.

Sin embargo, los esfuerzos por tratar de reanimarlo en el camino fueron en vano, pues el bebé llegó al mencionado centro médico en España sin signos vitales, según recogieron los medios locales de Guijón.

Hasta el momento los padres decidieron no dar declaraciones a la prensa. Por su parte, en las redes sociales se desataron miles de comentarios en los que se critica la actitud de los progenitores del menor por “haberlo dejado solo” sabiendo lo vulnerable que puede ser por la edad que tiene.

Según un artículo publicado en Archives of Disease in Childhood, la mayoría de los padres de familia no son conscientes de los riesgos a los que están expuestos sus hijos hasta en cuando comen. Este mismo afirma que no es recomendable que los bebés consuman uvas enteras, pues podría llevarlos a un ahogamiento.

Esto se debe a que las vías respiratorias de los niños son pequeñas, los menores no tienen todos sus dientes desarrollados para masticar y su reflejo de deglución aún es inmaduro. Todo los hace proclives a atragantarse.