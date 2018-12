AMLO negó estar implicado en tragedia aérea con dos políticos muertos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó las teorías conspiratorias que apuntan a su Gobierno en la muerte de los políticos conservadores Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en un accidente aéreo, y apeló a la concordia ante la tragedia.



"Nosotros no somos represores. Luchamos por un cambio por la vía pacífica y vamos a los lograr este cambio por el camino de la concordia. Nunca jamás actuaríamos en contra de nadie", señaló el mandatario en su rueda de prensa matutina, cuestionado por las "teorías conspiratorias" alrededor del suceso.

El lunes por la tarde, horas antes de la celebración de Nochebuena, se desplomó en Coronango, en el céntrico estado Puebla, un helicóptero en que viajaban la gobernadora de Puebla y su marido y senador, Rafael Moreno Valle, ambos del derechista Partido Acción Nacional (PAN), junto a otras tres personas.



La tragedia ha generado enorme controversia en Puebla, donde Alonso llegó al poder tras una larga polémica electoral con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido de López Obrador, que dejó en vilo el resultado electoral durante cinco meses.



La polarización y los señalamientos hacia el Gobierno y Morena ante un posible atentado incendiaron las redes sociales e importantes figuras, como el expresidente Vicente Fox (2000-2006), atizaron las llamas.

"¡Exigimos una aclaración! Es difícil aceptar esta coincidencia después de una fuerte batalla democrática por Puebla", apuntó Fox.



Este miércoles, luego de varias comparecencias ante la prensa de miembros del Ejecutivo y de mensajes en redes sociales, López Obrador reiteró, de viva voz, que ante esta "tragedia" no se ocultará "absolutamente nada".



"Para que no haya ninguna sospecha, el Gobierno de la República de México recurrirá a una instancia independiente del extranjero, de reconocido prestigio, para que presente un dictamen", remarcó este miércoles.



Se pidió apoyo al Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, pero López Obrador informó que por el cierre parcial de Administración estadounidense esa institución no podrá participar, por el momento, en el caso.

Estoy recibiendo información de un accidente en Puebla por desplome de un helicóptero. Por confirmar que iban la gobernadora Martha Erika Alonso y el ex gobernador Rafael Moreno Valle. He ordenado a todo el gobierno actuar de inmediato. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 24 de diciembre de 2018