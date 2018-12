Asesinó a exesposa y se hizo pasar por ella en Facebook para hacer creer que estaba viva

Se conoció por Facebook que en la India, un médico fue arrestado por el presunto asesinato de su exesposa a quien habría lanzado de un acantilado y, en un intento por evitar las investigaciones policiales, tomó su celular para actualizar su perfil durante varios meses.

De esta forma el Dr. Dharmendra Pratap Singh habría buscado confundir a los familiares de la víctima y a la policía durante 7 meses. En ese tiempo este lograba hacer algunas publicaciones en Facebook y actualizar la ubicación geográfica del móvil para hacer parecer que su exesposa, Rakhi Srivastava, se mantenía con vida.

Según la policía, durante un encuentro entre ambos, el hombre le dio a su exesposa un sedante escondido dentro de su bebida. De esta forma aprovechó que ella estaba drogada para poder lanzarla de un acantilado en la localidad de Pokhara, en Nepal.

“Después de un interrogatorio sostenido, el médico confesó haber asesinado a Rakhi porque lo ‘chantajeaba’ para obtener dinero y propiedades”, dijo la policía a la agencia The Post of India.

En complicidad con otros dos sujetos, se llevó de una provincia a otra el celular de la víctima con la finalidad de deshacerse del móvil y que la policía no sospechara del Dr. Dharmendra. Ambos ayudantes fueron también detenidos.

En un principio, la familia sospechó de Manish Sinha, el segundo esposo de Rakhi, a quien acusaron de haberla secuestrado y asesinado posteriormente. Este fue interrogado por la policía de la India que lo puso como uno de los principales sospechosos hasta el momento en que la verdad salió a la luz y se descubrió al médico como el principal presunto autor del feminicidio.

