Cerrarán Gobierno de EEUU por falta de acuerdo del presupuesto

La administración del Gobierno de Estados Unidos se paralizará esta medianoche por no llegar a un acuerdo presupuestario en la sesión de hoy de la Cámara de Representantes. El equipo del presidente Donald Trump negociaba el acuerdo de la financiación para la construcción del muro fronterizo con México.

El mandatario se encontraba en el Capitolio e insistía que el Congreso apruebe el financiamiento de los 5 mil 700 millones de dólares para la construcción del muro, una de las principales propuestas de su candidatura como solución para controlar la migración.

Para lograr esta iniciativa era necesario que las cámaras del Congreso y la Casa Blanca llegaran a un acuerdo; sin embargo, pese a los esfuerzos de último minuto no lograron el consenso. Trump advirtió que estaba listo para una parálisis presupuestaria "muy larga".

"Los demócratas están tratando de minimizar el concepto del muro, dicen que está pasado de moda, pero el hecho es que nada más funcionará, y ha sido así durante miles de años. Es como la rueda, no hay nada mejor", comentó el presidente a través de su cuenta de Twitter.

Trump adelantó que este "shutdown" o cierre del Gobierno puede ser muy largo y afectará al 25% de la Administración de Estados Unidos. Con el cese de los fondos dejarán de funcionar nueve departamentos federales, entre los que figuran el de Agricultura, Comercio, Seguridad Nacional, y las agencias que dependen de ellos.

Cerca de 380.000 trabajadores tendrán que quedarse sin remuneración y 420.000 funcionarios “esenciales” trabajarán sin recibir su sueldo hasta que se pacte la partida presupuestaria pendiente.

En términos económicos el cierre le supone al Gobierno unas pérdidas de 1.200 millones de dólares del PIB a la semana, según los cálculos de Standard & Poor's.

Donald Trump anunció a través de Twitter que aplazará sus vacaciones para las seguir con las negociaciones. "Anulé mi viaje en el Air Force One a Florida mientras esperamos a ver si los demócratas nos ayudan a proteger la frontera sur de Estados Unidos", comentó.

Some of the many Bills that I am signing in the Oval Office right now. Cancelled my trip on Air Force One to Florida while we wait to see if the Democrats will help us to protect America’s Southern Border! pic.twitter.com/ws6LYhKcKl