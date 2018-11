Donald Trump cancela su reunión bilateral con Vladimir Putin en la G20

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió en pleno vuelo a Argentina que no sostendrá la reunión prevista con Vladimir Putin para este fin de semana, como respuesta a que buques y marinos ucranianos fueron detenidos en Rusia.

Minutos antes de que se subiera al Air Force One con destino a Argentina, el mandatario norteamericano se manifestó a través de su cuenta de Twitter:

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....