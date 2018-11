El drama silencioso de las ancianas víctimas de violencia machista

Ellas empezaron sus relaciones matrimoniales cuando la sociedad les repetía, hasta el cansancio, que las mujeres tenían que aguantar a sus esposos. Siguen conviviendo con sus agresores y cuidan de ellos en sus últimos años. ¿Por qué las mujeres de tercera edad ya no se atreven a liberarse de violencia machista?

Mañana, domingo 25 de noviembre el mundo conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y, en ese contexto, España revela que 36 mujeres mayores de 60 años fallecieron a manos de sus maridos o exmaridos entre el 2012 y el 2016.

Luisa tiene 71 años, tres hijos, dos nietos y un larguísimo historial de maltratos. Se casó apenas con 27 años y su esposo la agredió desde el principio. Inicialmente psicológicamente, luego físicamente.

Cuando la violencia de género ingresó al debate público ella ya llevaba décadas padeciendo los golpes e insultos. Ya se había acostumbrado. Además, si denunciaba ella tendría que abandonar su casa e ir a un centro de acogida. La idea le disgustaba, así que decidió aguantar.

Cuando su esposo se jubiló la violencia se hizo más radical. Los ataques se tornaron más agresivos. Hoy, la anciana cuida de su viejo y enfermo maltratador.

Acerca de las víctimas de violencia de género mayores de 65 años apenas se habla, pero la última macroencuesta de Violencia Contra la Mujer, publicada en 2015, advierte que el 22,3% de las víctimas de violencia de género son mujeres mayores de 65 años. Pero, apenas el 9% de ellas se atreve a denunciar.

"La violencia contra las mujeres mayores de 60 años está mucho más silenciada que en otros grupos de edad", asegura Carmen Meneses Falcón, una antropóloga de la Universidad de Comillas que acaba de concluir un exhaustivo estudio sobre los malos tratos en ese colectivo, realizado a partir de cuestionarios a 833 mujeres de centros de mayores.

La violencia de género y secuelas en la salud de las mujeres

Estas mujeres mayores que viven situaciones de violencia de género tienen algunas características comunes. En primer lugar: una salud deficiente producto de su avanzada edad. Sin embargo, su ya delicada salud se ve agravada porque llevan soportando violencia psíquica y/o física y por los efectos muy negativos que esos malos tratos les han dejado en tanto en su salud mental como en su bienestar físico. Y les siguen dejando, pues un tercio de ellas continúa viviendo con su maltratador.

La opresión del sentimiento de culpa

"Muchas mujeres sienten que es su deber atender y cuidar de sus agresores. Si abandonan a sus parejas se sienten culpables. Y la culpa, ya se sabe, es una estrategia que los que ejercen la violencia de género utilizan para tener a la mujer a su lado", explica Almudena Mateos Gil, psicóloga de Luz Casanova, un fundación que desde hace tiempo presta atención a las mujeres mayores víctimas de malos tratos.

Muchas de esas mujeres también sufren violencia económica. El 70,3% de las maltratadas mayores de 60 años tiene una pensión que no llega a los 900 euros al mes. Y un 22,6% ni siquiera alcanza los 600 euros mensuales.

En el caso de la violencia sexual: "Sexo consentido no he tenido nunca. Él me decía que yo era su mujer y que él a mí no me violaba", narraba una de las mujeres mayores al equipo de Meneses, una de ese 13% de las encuestadas que asegura haber sido víctima de violencia sexual. "Las mujeres mayores no eran dueñas de sus cuerpos, estaban al servicio sexual de sus parejas", sentenció Meneses.

Para rematar su historial de sufrimiento, son mujeres que también padecen violencia social. Muchas de ellas ni siquiera haya oído hablar de la Ley de Violencia de Género. Además, la mayoría siente que los medios no están adaptados a sus necesidades y, de hecho, desconfían de los recursos, especialmente en el área judicial. "Es normal. Muchas denunciaron a sus agresores en los años 60, 70 y 80 y las mandaron a su casa", afirma Meneses.