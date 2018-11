Padre asesinó al violador de su hijo de 7 años y después de entregó a las autoridades

Argentina. Hombre asesinó al sujeto que abusó sexualmente de su menor hijo de 7 años y después se entregó a la policía. Sin embargo, el fallecido contaba con seis acusaciones más por violación.

Darío Fernández de 36 años tenía seis denuncias en su contra por el mismo accionar en contra de menores de edad. Ante esto, el padre de la víctima, identificado como Jonathan, no dudó en hacer justicia por sus propias manos y atacó al hombre que había aprovechado la confianza que tenía con una de sus últimas víctimas.

Al respecto, la exesposa del hombre que se encuentra preso, confesó que, una vez enterada del abuso por el que había pasado su hijo, no dudo en contárselo a su padre del menor.

"Mi nene me contó el lunes lo que había pasado, e inmediatamente se lo conté al padre, esto desencadenó que hiciera justicia por mano propia de la furia que le agarró. Después vino a la comisaría y se entregó", aseguró Rocío, la madre del niño, en conversación con el medio argentino Crónica.

Entre sus declaraciones, la madre de familia comentó que le mintió a su hijo y le hizo creer que había hablado con Darío y que le había contado todo.

“La noche del crimen le mentí a mi hijo, le dije que había hablado con Darío y que me había contado toda la verdad. Ahí es cuando el nene reaccionó sorprendido y me dijo: '¿Cómo hablaste con él?, si me dijo que no te diga nada'. Mi hijo me contó que Darío lo tocó, que le había bajado los pantalones y que le compraba gaseosas y golosinas para atraerlo”, sentenció.

Más adelante, dejó entrever que algunas de las seis víctimas que pesan contra Darío Fernández, estarían sus propios sobrinos.

“Yo sospechaba que Darío manoseaba a los nenes acá en el barrio. Mi nene me contaba que le hacía lo mismo a un tal Lautaro pero nunca imaginé que le podía tocar a mi hijo. Yo sabía que algo andaba mal, que algo me tenía que contar, el ya venía mal en el colegio”.

Ante esto, los vecinos de la localidad bonaerense de Lavallol, en Argentina, mostraron su respaldo al padre del menor de 7 años, y además exigieron su inmediata liberación.