Trump amenaza con aumentar arsenal nuclear de EE.UU. para amedrentar a China y Rusia

La tensión entre Rusia y Estados Unidos en niveles alarmantes. Primero, Donald Trump anunció el retiro de su país del histórico acuerdo del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (Tratado INF) firmado en 1987 tras acusar a Moscú de desarrollar un nuevo misil de mediano alcance llamado Novator 9M729. Y este lunes amenazó, directamente, a Rusia y China.

Hoy, el periodista Geoff Bennet anunció que el mandatario estadounidense declaró en la South Lawn de la Casa Blanca que Estados Unidos aumentará su arsenal nuclear “hasta que la gente entre en razón” en clara alusión a la coalición de Rusia y China.

Trump, on the South Lawn, says “until people come to their senses” the U.S. will build up its nuclear arsenal. Makes clear that it’s a threat directed at Russia and China