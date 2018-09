Mandaron al gato a cazar ratones y regresó con bolsa llena de drogas

En Reino Unido, un minino le trajo un extraño paquete a su dueño. El felino había salido fuera de casa, en St Pauls, y regresó arrastrando un singular botín. Su dueño vio que el gato estaba ronroneando alrededor de una bolsa por lo que se acercó a ver que contenía. Grande fue su sorpresa al ver cerca de 30 paquetitos de droga cuidadosamente envueltos. El dueño del animal decidió llamar a la policía local, que terminó elogiando al animal en Twitter.

Cuando las autoridades policiales de Reino Unido llegaron, verificaron que las drogas eran de clase A, es decir, las más peligrosas. Los paquetes de droga dentro de la bolsa plástica traída por el gato podían contener cocaína, metadona, LSD, éxtasis, metanfetaminas y crack. Trascendió que en su mayoría eran paquetes de heroína y cocaína.

Los efectivos policiales encontraron al gato envuelto alrededor de la bolsa plástica, menos dispuesto a deshacerse de su contenido que el dueño. Sin embargo, no dudaron en elogiar el actuar del animal en su cuenta de Twitter. “¡Mira lo que el gato de un residente de St Pauls arrastró durante la noche! El propietarios se sorprendió pero nos llamó en seguida”, comentaron en Twitter desde la cuenta oficial de la Policía de Ashley.

El gato recibió elogios luego de que su dueño reportara el hallazgo de las drogas. Según información de la policía local, el dueño había encontrado a su mascota encima de la cama sobre una bolsa. Cuando fue a quitarla y vio lo que contenía llamó a la policía. “Deberíamos considerar empezar a entrenar a los gatos y dejar a los perros atrás”, afirmó un efectivo policial de Reino Unido, después de escuchar al dueño del cazador felino.

Look what the cat dragged in 🐱

Great result in St Paul's when a resident's cat brought this in during the night! The owner got a bit of a shock but called us straight away!



If you are worried about drugs or crime in your area you can report anonymously @CrimestoppersUK pic.twitter.com/l8aEHsf8oa