En la India despenalizan ley que trataba a la mujer como objeto

El Tribunal Supremo de la India dio un paso más hacia la igualdad de la mujer en la India al declarar inconstitucional una ley del siglo XIX contra el adulterio, que trataba a la esposa como un objeto y sólo permitía al marido denunciar la relación extramatrimonial de su pareja con otro hombre.



El artículo 497 del Código Penal de la India, de casi 160 años de antigüedad, señala que el individuo que mantenga relaciones sexuales con la "esposa de otro hombre, sin el consentimiento" del marido, será declarado culpable de adulterio, "con una pena que se podrá extender hasta los 5 años" y no se culpará a la mujer como "cómplice".

Esta ley fue tumbada hoy por una sala del Tribunal Supremo compuesta por cinco jueces y encabezada por el presidente del máximo órgano judicial, Dipak Misra, que declaró el artículo 497 inconstitucional.



"Cualquier disposición que trata a la mujer en desigualdad no es constitucional", aseguró el juez Misra, que redactó su veredicto en colaboración con otro de los jueces de la sala, mientras que los otros tres magistrados pronunciaron sentencias individuales en las que coincidieron en la inconstitucionalidad del artículo.



"Es hora de decir que el marido no es el dueño de su esposa. La soberanía legal de un sexo sobre el otro sexo es errónea", subrayó el presidente del máximo órgano judicial de la India, que insistió en la "arbitrariedad" del artículo.



El juez Misra señaló además, en contra de aquellos que defienden esta ley como protectora de la indisolubilidad del matrimonio, que "el adulterio podría no ser la causa de un matrimonio infeliz, sino el resultado".



El abogado que lideró la petición contra el adulterio ante el Tribunal Supremo, Kaleeswaram Raj, aseguró que la decisión de la máxima instancia judicial india es "realmente histórica y monumental" al tratarse de una ley "discriminatoria".



"Trata a la mujer como una propiedad del hombre", subrayó Raj, que insistió en que el artículo 497 "viola toda consideración sobre la igualdad de género".



El abogado destacó además que el veredicto de los cinco jueces fue "unánime", lo que marca un cambio de rumbo en la sociedad india.



La decisión del Tribunal Supremo llega después de otra sentencia histórica este mes a favor de la igualdad, en la que el máximo órgano judicial declaró inconstitucional otro artículo de la época victoriana en el que se penalizaban las relaciones homosexuales.



Esta ley contra el adulterio estaba en sintonía con una sociedad india que sigue siendo predominantemente patriarcal, en la que existe una marcada predilección por los varones, ya que perpetúan el linaje, cuidan a los padres en la vejez y les aseguran ingresos.



A ello se suman las costosas (e ilegales) dotes que deben pagar las mujeres en la boda, quienes una vez que se casan pasan a formar parte de la familia del marido.



Esta actitud hacia la mujer ha llevado a la práctica ilegal de los abortos selectivos de fetos femeninos y a que las mujeres reciban menos alimentos y cuidados sanitarios, por lo que tienen menos posibilidades de superar los cinco años de edad.



Según el censo indio de 2011, en la India hay 37 millones de mujeres menos que de hombres.



El veredicto de hoy contra el adulterio "es extremadamente importante, porque en la sociedad india, en el matrimonio, la mujer se convierte en propiedad del marido", explicó la activista Ranjana Kumari.



Kumari, directora del Centro por la Investigación Social de Nueva Delhi y presidenta de Women Power Connect, destacó que según el artículo 497 se podía denunciar la relación extramatrimonial de la esposa con otro hombre, pero no si se daba el caso inverso.



La ley "era muy discriminatoria, no se basaba en la igualdad", remarcó la activista, que recordó que es una ley de hace 158 años impuesta por los británicos para "dar poder a los hombres sobre el cuerpo de las mujeres".



Así, la decisión de hoy "es un buen paso para los derechos de las mujeres, para que así tomen el control de sus propios cuerpos y su sexualidad", sentenció Kumari.