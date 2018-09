Adolescentes atrapan al gato de sus vecinos y le dan terrible destino con ayuda de su perro [VIDEO]

Un gato de trece años fue víctima de dos adolescentes en el Reino Unido, según se observa en un video de YouTube. El caso de maltrato animal tiene como protagonista a un viejo gato que salió de casa a pasear cuando se encontró con dos chiquillos y su perro, quienes emprendieron un letal ataque en su contra solo por diversión.

La familia del gato buscó con desesperación a su mascota “Sully” y como una táctica para hallarla decidieron revisar las cámaras de seguridad que vigilan el frontis de su casa. Cuando descubrieron el destino de su mascota sintieron verdadero horror.

Las imágenes de YouTube son las mismas que la familia halló en las cámaras de seguridad. Las temibles escenas muestran que los adolescentes atraen a su gato desde debajo de un auto para que el perro que los acompaña lo ataque a mordiscos hasta desencadenar su muerte.

Los hechos que se muestran en el clip de YouTube sucedieron el sur de Gales, específicamente en la localidad de Merthyr Tydfil. Los adolescentes de 17 y 15 años, que no pueden ser identificados por razones legales, se hallaban paseando a su perro por el camino cuando notaron la presencia de Sully debajo de un automóvil.

De pronto, uno de los adolescentes empieza a golpear el automóvil con el objetivo de que el gato salga de su escondite, según se observa el video de YouTube. Luego, los muchachos liberan al perro para que este emprenda su ataque contra el pequeño animal.

Tras la difusión del clip de YouTube, el propietario del gato señaló consternado: "Estamos desconsolados por completo. Sully estaba muy feliz y era miembro de nuestra familia”

"Fue horrible mirar. Estaba gritando a la pantalla para que Sully corriera por su vida, pero el perro era demasiado rápido para él.

"Lo que presencié ese día nunca me abandonará, fue como ver a uno de mis hijos siendo atacado.Sully tenía 13 años y era uno de los miembros de nuestra familia que pasaba todas las noches acurrucados en las camas de nuestros hijos y su muerte sin sentido los ha afectado profundamente".

Además, el video de YouTube muestra que tras la brutal muerte de Sully ellos recogen su cuerpo y lo lanzan entre los matorrales sin ningún tipo de consideración. Luego de ver las imágenes de la cámara de seguridad el dueño del gato tuvo que ir a buscar el cadáver y hacerlo incinerar para que tuviera algo de dignidad.

Los adolescentes que protagonizaron las aberrantes escenas de YouTube fueron llevados a la corte. Allí se declararon culpables de haber causado la muerte del gato y de haberle causado sufrimiento innecesario.

La corte juvenil de Merthyr condenó a los adolescentes con una prohibición de crianza de animales por diez años y se les ordenó pagar una indemnización de 300 euros. Mientras que el perro fue sometido a una orden de privación será evaluado por la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals antes de que sus dueños puedan buscarlos otra vez.