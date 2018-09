Mueren nueve personas por accidente de tránsito en Arizona

La noche de este miércoles un accidente de tránsito en una carretera de Arizona, en Estados Unidos, cobró la vida de nueve personas. Así lo informó las autoridades locales.

El vehículo chocó contra una camioneta que transportaba a nueve personas de las cuales, siete eran indocumentadas, por la ruta 79 cerca de Florence, a unos 60 kilómetros a sureste de Phoenix.

Hasta el momento, los investigadores no saben el por qué del accidente de tránsito, ni tampoco ofrecieron información de que una de las autos estuviese siendo usada como parte de una operación de contrabando de personas o si pudiera estar relacionada con una instalación gubernamental de inmigración ubicada en las cercanías de la localidad de Florence.

Sin embargo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas dijo que los inmigrantes fallecidos no estaban en calidad de detenidos.

El conductor, el pasajero del asiento trasero y otras cinco personas que viajaban en la camioneta fallecieron de inmediato. otras dos personas fueron llevadas a los hospitales cercanos al lugar del suceso.

El conductor y el pasajero del asiento trasero del otro vehículo también murieron.

