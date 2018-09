México: fiscalía abandonó 157 cadáveres no identificados en un camión

En México, personal de la fiscalía de Jalisco dejó abandonado un camión con 157 cadáveres de personas víctimas de la violencia organizada. El vehículo fue dejado a un lado de un terreno en Tlajomulco de Zúñiga.

Los vecinos del lugar se acercaron al camión luego de que a ellos llegara el terrible olor de los cadáveres. Al comprobar que el contenedor del tráiler derramaba sangre, pidieron a las autoridades que se llevaran el vehículo de carga de Paseos del Valle en México.

La fiscalía de Jalisco no tiene donde enterrar los cadáveres. Hace días, la carga con los muertos estuvo estacionada en la colonia La Duraznera en Tlaquepaque. La alcaldesa, María Elena Limón, consiguió que desalojaran la bodega, argumentando que esta no tenía licencia de funcionamiento. El camión con los 157 cadáveres no identificados fue trasladado a la zona industrial de Guadalajara, próxima al local de la Fiscalía General.

El gobierno de Jalisco ha advertido que no tiene donde sepultar a los cadáveres. Roberto López Lara, secretario de la entidad, afirmó que la ubicación de los cadáveres es temporal, pero que permanecerán en el lugar al menos durante un mes, mientras construyen un nuevo cementerio. Cuando se contruya el Campo Experimental Forense en Tonalá, “esos cuerpos van a pasar al cementerio, al panteón, será más o menos para 700 cuerpos la primera etapa”, afirmó según El Financiero.

En México se han registrado más de 500 mil homicidios en lo que va del año, según recogió el medio citado.