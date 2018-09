Youtube, Menéame y los memes en peligro: aprueban ley de 'copyright'

Youtube, Daylimnotion y Menéame serán filtrados. Ayer el parlamento europeo aprobó la ley de 'copyright'. Esta ley sobre los derechos de autor regulará los contenidos que se suban a las plataformas de comunicación en vídeo como Youtube. Afectará incluso a los agregadores de noticias, como el popular Menéame.

Los dos artículos más polémicos de la reforma de la Ley de Copyright son el 11 y el 13. Ambos han sido aprobados en el parlamento de la Unión Europea. El artículo 11 con 393 votos a favor contra 279; y el artículo 13 con 366 votos y 297 en contra. Si bien tienen algunas variaciones respecto al proyecto original, siguen recibiendo críticas por defensores de la libertad de información.

El artículo 13 establece tareas de filtración a los proveedores de contenido. La plataforma Youtube deberá revisar los vídeos que sube los usuarios y ver si el material infringe derechos de autor. Esto se haría extensivo a Daylimotion. Esta directiva de derechos de autor solo se aplicaría a las grandes compañías, ya que estas tendrían el presupuesto necesario para hace la labor, además de que son las más visitadas.

Por otra parte, el agregador de noticias más importante de España, Menéame, es otro de los afectados. El artículo 11 prohíbe enlazar hacia otros contenidos, tal como lo hace Menéame o las redes sociales Twitter y Facebook, a menos que se pague un impuesto.

Otro de los espacios que se ha buscado proteger es la transmisión de juegos deportivos. Los usuarios no podrán compartir selfies que incluyan imágenes de un partido de fútbol o una carrera de automóviles. Están también los memes. Su contenido irónico hace que la tecnología no pueda establecer cuál es el fin de esa comunicación, por lo que la Unión Europea no tendría como regularlo.

El próximo año, en enero del 2019, se realizará la segunda votación, para que la ley pueda ser aplicada en los países que conforman la Unión Europea. El proyecto original fue presentado en forma de directiva en setiembre del 2012.