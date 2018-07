EEUU: intentó prostituir a su hija de 2 años y hoy recibió ejemplar condena

Sarah Peters, es el nombre de una madre de Estados Unidos que horrorizó a la policía al descubrirse que pretendía prostituir a su hija de tan solo dos años. La mujer pedía 1200 dólares a cambio de la bebé; sin embargo fue descubierta por las autoridades y hoy enfrentará una dura condena.

El primer cargo que enfrenta es un delito agravado por el que la condenaron a 40 años de prisión. Por otros dos cargos fue sentenciada a 20 años, pero los pagará de manera conjunta y solo tendrá acceso a la libertad condicional hasta el 2038 que su caso sea evaluado nuevamente.

Las autoridades lograron descubrir el caso cuando uno de los detectives que investigaba a la madre creó una identidad ficticia, por ello en Internet se hizo pasar por un cliente en transacciones sexuales con menores. El detective encubierto de nombre Peters reveló que llegó al acuerdo de 1200 dólares con la mujer, lo que permitiría "poseer" a su pequeña de 2 años con el propósito de tener sexo con ella.

