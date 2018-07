Ecuador recibe restos de pareja asesinada entre críticas al Gobierno

Los cadáveres de los ecuatorianos Óscar Villacís y Katty Velasco, secuestrados en abril pasado cuando se desplazaron a la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, y que fueron asesinados en cautiverio, llegaron a la capital de Ecuador en medio de las críticas al Gobierno de sus familias.

Los féretros arribaron cerca del mediodía en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana al aeropuerto de Quito, donde la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, reiteró el respaldo del Gobierno de Lenín Moreno a los parientes de las víctimas.



Aseguró que "continuarán apoyando" a las familias a través de distintas instituciones estatales que atendieron el caso desde que en abril pasado se reveló el secuestro, atribuido a disidentes de las FARC, liderados por Walter Patricio Arizala Vernaza, alias "Guacho".



Sin embargo, los parientes de la pareja no dudaron en reprochar lo que consideran un abandono por parte del Estado. "Hemos estado solos porque el Gobierno no nos dio mucho oído, no nos ha ayudado, hemos estado solos y como somos pobres, peor", se lamentó Norma Velasco, tía de Katty.



Denunció que "hubo mucha negligencia del Gobierno" ecuatoriano y aseguró que quienes los acompañaron todo el tiempo fueron los parientes del equipo de prensa del diario El Comercio asesinado en cautiverio en territorio de Colombia, también por disidentes de las FARC, según los Gobiernos de Quito y Bogotá.



El avión militar, que inicialmente tenía prevista su llegada a las 8.30 locales (13.30 GMT) llegó con casi dos horas de retraso por problemas de agenda en la salida del aparato desde Ecuador.



Por ello, a su llegada, el canciller José Valencia, que le había estado esperando, ya se había marchado del aeropuerto. Tampoco llegó a tiempo para el aterrizaje la ministra de Justicia, Alvarado.



En el aeropuerto, donde hace una semana recibía el cuerpo de su novio, el fotógrafo Paúl Rivas, Yadira Aguagallo aseguró que es "reprochable para la sociedad ecuatoriana vivir esto sólo una semana después de haber enterrado a Paúl, Javier y Efraín".



"Repudiamos el crimen absurdo y cruel. Sentimos que son cosas que se pudieron haber evitado porque la situación en la frontera no es un hecho desconocido", dijo Aguagallo en referencia a la zona donde, desde hace varios años, se ha reclamado más presencia del Estado con distintos servicios.



Los restos de Villacís y Velasco fueron hallados en una fosa en el departamento colombiano de Nariño (suroeste), y el director del Instituto de Medicina Legal de Colombia, Carlos Valdés, confirmó el miércoles que se trataba de los dos ecuatorianos.



El secuestro fue notificado el pasado 17 de abril por el Gobierno de Quito, que divulgó en ese momento un vídeo que le había llegado.



Frente a las criticas, Alvarado pidió al país "permanecer unido" y respetar el difícil momento por el que atraviesan los parientes de la pareja asesinada "en Colombia". EFE