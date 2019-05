CAMP 2019 – Conoce a los keynotes speakers

Fuente: Mercado Negro

Desde hace 18 años el Congreso Anual de Marketing, que es organizado por Seminarium Perú y la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) y que es más conocido como CAMP, ha destacado por el alto nivel de keynotes speakers que invita para dar a conocer a los participantes las grandes tendencias del marketing mundial.

Esta 18° edición, a realizarse el 13 y 14 de junio, no es la excepción. El comité consultivo, liderado Aivy Schroth, Directora de Marketing Región Latin Sur del Grupo Bimbo, ha convocado a 3 keynotes speakers para hablar sobre la revolución en la comunicación, el comportamiento de las marcas en el mundo de la cultura de los medios sociales y las tecnologías aplicadas al marketing.

Sasha Staruss, Director General y Fundador de Innovation Protocol tendrá a su cargo dos ponencias en las que ofrecerá a los participantes nociones actuales sobre la revolución en la comunicación. Strauss parte de la premisa de que estamos en una era sin precedentes en la historia de la comunicación; la adopción generalizada de las comunicaciones digitales y las redes sociales han motivado una explosión abrumadora de contenido. En la “nueva normalidad”, las organizaciones tienen una elección que hacer: o ser escuchadas y recordadas, o ser silenciosas y olvidadas.

Es por ello que en su primera presentación, “Branding in the New Normal” buscará analizar cómo las tecnologías, la psicología del consumidor global y el clima empresarial en evolución han dado lugar a una revolución en la comunicación. A través de esta presentación, se aprenderá desde por qué las redes sociales son ahora un tema de discusión en la salas de directorio, hasta sobre cómo las organizaciones B2B utilizan la estrategia de marca para aprovechar al máximo a sus empleados.

En su segunda ponencia “Social Media & Brand Strategy”, Strauss busca explorar dónde encajan las marcas en el mundo de la cultura de los medios sociales y cómo es el ingrediente común en las iniciativas de relaciones públicas, marketing y publicidad de una organización. A través de una inmersión profunda en las mejores prácticas actuales, obtendrá acceso a acciones claras sobre cómo su organización puede abordar el mundo obsesionado con la sociedad actual.

Por su parte, Sergio Zyman, Autoridad Global en Marketing, es el segundo keynote speaker, quien compartirá su presentación “The Link Between Inspiration and Renovation”. Dice Zyman que muchas veces el amor a la innovación y el lanzamiento de nuevos productos fracasa y rompe corazones. Es por ello que es importante desafiar el enfoque de innovación como un todo para los problemas de una empresa. Es por eso que, durante su ponencia, Zyman explicará cómo renovar relaciones y procesos existentes y generar crecimiento en ventas y utilidades.

Finalmente, Warren Knight, Emprendedor Tecnológico, presentará su ponencia “How Technology Has Disrupted Sales & Marketing” en la que invitará a la reflexión sobre cómo se puede utilizar la tecnología emergente como la inteligencia artificial y blockchain para ayudar a que las empresas crezcan en la era digital. Se compartirá sobre cómo es que construir y trabajar sobre el brand awareness y usar marketing para su público objetivo “nicho” puede ayudar a disminuir el ciclo de ventas y mejorar la retención de clientes por medio del uso de últimas tecnologías. El propósito de llevarse una estrategia de marketing y ventas digitales para implementar en su negocio.