Valor: Innovación + investigación + comunicación

El mercado nacional ha evolucionado, los consumidores cada día exigen nuevas soluciones y mayor compromiso de las marcas para ellos y el ambiente. Frente a los nuevos desafíos que enfrentan las empresas nace VALOR una agencia integral, que bajo la innovación, investigación y comunicaciones, busca solucionar las necesidades de las marcas a nivel comercial y creativo.

Valor está fundada por Rodrigo Revoredo, Álvaro Flórez-Estrada, Juan Pablo Peschiera y Eduardo Poppe, profesionales con amplia experiencia en el país y que se juntaron para romper paradigmas. Ellos nos comentaron que el nombre nace de la mezcla de dos elementos, “que creemos vitales para trabajar en esta industria: VALOR como noción de agregar equity, share, ventas y reputación de marca, y VALOR como la valentía que se necesita para emprender. Para crear VALOR, hay que tener VALOR”, agregaron.

Valor- Socios de marcas busca ser el acompañamiento personalizado en el crecimiento y manejo de las marcas, ofreciendo las soluciones que necesitan las empresas, incluso si no son las más convenientes para su negocio. Además, la agencia se caracteriza por el servicio personalizado que ofrecen, “No creemos en las estructuras jerárquicas al interior de nuestra empresa. Si un cliente tiene una necesidad, sabe que nos puede llamar directamente a nosotros, y que somos los socios los que estamos más comprometidos en resolver los problemas. Así como somos una estructura liviana, somos flexibles para buscar soluciones y co-crear con nuestros clientes. Igual se da a la interna: si es que hay un Gerente General en VALOR es porque tocaba ponerlo en la constitución de empresa, pero creemos que todos y cada uno de los que estamos en VALOR tenemos las mismas oportunidades y posibilidades de tener una gran idea”, señalaron.

Para la agencia no hay un proceso único cuando una marca llega a Valor, cada proyecto tiene una propia metodología. “Creemos que la innovación, no sólo a nivel de productos, sino también a nivel de soluciones de negocios o de procesos internos de una empresa, es el primer paso. Creemos que la comunicación es la consecuencia, no la causa. En ese mismo sentido, evaluar las necesidades del consumidor, sus tensiones y sus emociones, son fundamentales para establecer cualquier proceso creativo”. Por ello, la agencia ha creado el “Design Feeling”, una evolución del conocido “Design Thinking” inspirado en las Inteligencias Múltiples de Gardner, que busca desde la aplicación de técnicas de evaluación enfocadas en las emociones humanas, encontrar los espacios emocionales que las marcas pueden ocupar en los consumidores.

Así, la agencia tiene planeado consolidar una base de clientes que le permita trabajar ofreciendo la mayor calidad en servicio, solución de problemas y creatividad. “En paralelo seguir encontrando nuevas formas de explorar las necesidades humanas y expresarlas en favor de nuestras marcas”, mencionaron.

Entre los clientes que confían en Valor, se encuentran marcas como Claro, Nestlé, Pepsico, Grupo Natio, Di Perugia, América TV, Erick Elera y 7 Dragones. “Algunas de las acciones principales son las campañas de Max Internacional 29.90 (“Vamos pa’ lante) y de Claro Hogar (“Tengo todo excepto a ti”) de Claro. Por otro lado, la campaña navideña con mayores resultados históricos para Plaza del Sol (Grupo PATIO) y el desarrollo de la imagen de marca de la carrera musical de Erick Elera, que junto con su equipo liderado por el gran productor Manuel Garrido Lecca, ha brindado grandes frutos como la reciente contratación del artista por parte de Sony Music LATIN, para la distribución de su música en toda la región” finalizaron.

Equipo:

Álvaro Flórez-Estrada: Comencé en el mundo de la comunicación trabajando en Causa durante 8 años de los cuales estuve 3 en el área de cuentas y 5 como Director de Medios Publicitarios. De allí me fui a Publicistas Asociados donde estuve 23 años; 7 como Director General de Cuentas y 16 como CEO de la Empresa, cuando esta fue comprada por Publicis Groupe. Creo que la Creatividad, la Estrategia y la Innovación son los rasgos más importantes que deben definir a una Empresa de Comunicaciones. He trabajado con marcas de todas las categorías dentro de las cuales puedo resaltar Bellsouth, Telefónica, Movistar, BCP, Citi, Samsung, Nissan, Renault, KFC, Pizza Hut, Nestlé, Nescafé, Gloria, Donofrio, La Tinka, Ariel, Ace, Bolivar, Don Vittorio, Pilsen Callao, Bremen, y muchas otras. Fui miembro de la Directiva de APAP durante 6 periodos, dos de los cuales lo hice como Presidente.

Juan Pablo Peschiera: Tengo más de 13 años de experiencia en el mercado publicitario. Creo firmemente en el valor de las ideas y luego en el de los medios, no al revés. También creo que soy tan bueno como lo es mi equipo, no al revés. Comencé mi carrera en Mayo FCB para luego pasar por J. Walter Thompson y Publicis. He realizado campañas, proyectos y manejado marcas de diversas categorías como Nestlé (confitería, chocolates, helados, lácteos, cafés), Interbank, McDonald’s, Ésika, Samsung, Oechsle, Telmex, Ford, Trident, Halls, Corona, Teletón, Promperú, Mall Aventura Plaza, Cartavio, Head & Shoulders, entre otras. Mi trabajo ha sido reconocido en CANNES, (donde también he sido jurado) FIAP, APAP & EFFIES.

Rodrigo Revoredo: Tengo más de 10 años de experiencia en el mercado habiendo liderado el área de estrategia de empresas en Perú y USA. Siempre estuve ligado al Planning, pero creo que ningún entregable de Planning sirve si no inspira a la creatividad. Creo también que un Planner, así como es capaz de leer y recoger data, debe ser capaz también de crear ideas e incluso escribirlas. Creo que la data y las metodologías no sirven si no eres capaz de seguir tu instinto para hacerlas relevantes. Y creo que el instinto se nutre con conocimiento y aprendiendo algo nuevo a diario. Trabajé en McCANN por más de 10 años en Lima y Atlanta, en donde tuve la suerte de trabajar en campañas ganadores de más de 50 Effies (Perú y LATAM) y reconocimientos en Cannes (Gran Prix y Oro), One Show, New York, El Ojo de Iberoamérica, etc. y con marcas como Coca-Cola, Nestlé, Entel, Sodimac, L’ oreal, Ripley, Cusqueña, entre otras.

Eduardo Poppe: Tengo más de 14 años de experiencia en marketing, liderando equipos multifuncionales a nivel regional y potenciando negocios con el enfoque en desarrollo de marcas e innovación. Aparte de Perú, he trabajado en Brasil, Costa Rica y Estados Unidos liderando el desarrollo de marcas como Plenitud, Poise, Scott, Duramax, Solgas entre otras. Siempre estuve ligado, y muy interesado, en la integración de la innovación con la comunicación, y ahora con la misión de ofrecer a nuestras marcas asociadas un portafolio de soluciones de negocio enfocadas en resolver problemas de marcas de manera efectiva y sobre todo con la rapidez que lo requieren las dinámicas actuales del mercado.