¡El email marketing continúa funcionando!, 7 nuevas estadísticas lo confirman

Fuente: Mercado Negro

Tiempo atrás, en una de las primeras notas que escribí en el blog, les compartí algunas estadísticas acerca del beneficio del email marketing. Ha pasado el tiempo, Facebook está en declive, Twitter en una meseta, Instagram aún en pleno crecimiento, y más y más cambios se produce en las plataformas, marcas y soluciones que utilizamos a diario.

¡Esta sed de renovación no es nueva! Ya de Heráclito de Efeso afirmaba hace 2.500 años que el fundamento de todo está en el cambio incesante, y una de sus más famosas frases es “En los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos”.

De todas formas, cabe destacar que las transformaciones se producen en la actualidad en tiempos cada vez más acelerados.

En esta vorágine, ¿qué sucede con el email marketing? ¿Funciona como herramienta de comunicación y ventas? Actualizamos a continuación la nota, con las últimas estadísticas disponibles, para que puedas comprobarlo

¿Funciona el Email Marketing? – 2018

El 86% de los profesionales de negocios prefieren usar el correo electrónico cuando se comunican con fines comerciales.

El 59% de los vendedores de B2B dicen que el correo electrónico es su canal más efectivo en términos de generación de ingresos.

En tiendas minoristas de EEUU, el 30% de los suscriptores de las listas han hecho al menos una compra en ese negocio.

Los correos electrónicos de bienvenida son increíblemente eficaces: en promedio, se les atribuye un 320% más de ingresos que otros correos electrónicos promocionales.

Los consumidores que compran productos a través del correo electrónico gastan un 138% más que aquellos que no reciben ofertas por correo electrónico.

Los suscriptores de correo electrónico tienen 3 veces más probabilidades de compartir contenido en las redes sociales que los clientes potenciales que pasaron por otro canal.

El 80% de los profesionales minoristas indican que el marketing por correo electrónico es su principal impulsor de la retención de clientes (el siguiente canal más cercano, las redes sociales, identificadas solo por el 44% de esos mismos profesionales).

¿Funciona el Email Marketing? – 2016

Se estima que el ROI del email marketing es de un 4,300%. Esto significa que por cada $ invertido, se obtiene un retorno de $43. (Fuente: Direct Marketing Association)

Los Millennials, el grupo que dictamina las tendencias e influencia sobre el resto de las generaciones conviven con su email aún antes de empezar su jornada laboral. Lo chequean desde su cama (70%) , desde el baño (57%), o inclusive mientras manejan (22%). (Fuente: Adobe)

El email marketing es el programa con mayor crecimiento presupuestario previsto para el 2016, superando a Social Media, Online Display, Mobile Marketing, SEO y PPC (ver Encuesta Selligent 2016)

El 89% de los marketers opina que el email marketing es el canal principal para generación de leads en 2016 (fuente: Mailigen)

El Email es 40 más veces más efectivo que Facebook y Twitter en conjunto para obtener clientes. (McKinsey & Company: email exitoso en cifras concretas)

El 46% de las startups utiliza email marketing. (TNW News: 7 razones por las que el email marketing es inteligente para pequeños negocios)

En 2014, el email marketing fue citado como el más efectivo canal de marketing digital para la retención de clientes en EEUU (Fuente: eMarketing, via HubSpot).