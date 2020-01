Raúl Romero: “Muchos sienten que es injusto que esté fuera de la televisión”

Por: Sandy Carrión Cruz

Raúl Romero se encuentra alejado de las pantallas chicas por convicción. Aunque tiene lindos recuerdos en la TV, asegura que no la extraña y ve muy lejano su retorno. Por ahora prefiere continuar con proyectos ligados a su humor y creatividad, como lo es Zooilógico, un atípico libro de adivinanzas, una especie de juego de complicidad entre preguntas e imágenes.

Has hecho TV, música, negocios y debutas como escritor. ¿Sientes que tus facetas cambian porque eres un insatisfecho de la vida?

No, claro que no, creo que es más acumulativo que de reemplazo. Las cosas que he hecho han sido fortuitas, como el libro, y otras están relacionadas a lo que ya hacía (la música). Los medios son distintos, pero mi aporte a esas actividades es parecido. No es que haya cambiado tanto.

También cambiaste de estar en un grupo exitoso (NSQ y NSC) a ser solista. Al final, ¿sientes que perdiste algo de ti?

Se pierde y se gana. Con ellos éramos amigos y teníamos gran complicidad. Son irreemplazables. Ahora, mi complicidad se vuelca al público. Pero mi idea de ser solista no fue reemplazar, sino cambiar.

Dentro de esa inclinación por lo nuevo, ¿cómo llega la idea del libro?

En ese caminar de ser padre. Debido a que mis hijos me reclamaban antes de dormir, yo tenía que hacerles reír y contarles cuentos; además de esas curiosas adivinanzas (ahora plasmadas en Zooilógico) que también las contaba a mis amigos.

¿Con qué animal de tu obra te identificas?

Fácilmente yo podría haber sido parte del contenido de este libro. Puedo ser la ardilla… por lo caliente (risas).

¿Te preocupa el número de ventas?

Me va a preocupar que no se venda, me va a gustar que se venda. Mi impulso fueron los chistes, he ayudado en lo que se ha podido. Ahora el libro tiene su propia historia editorial.

¿Ese humor que conservas podría volver a la televisión?

No, la verdad que no. No pienso en la televisión como algo inmediato.

¿Te estás haciendo esperar?

Tampoco. ¿Que yo querer ir y decir no porque quiero que me esperen más? No.

Pero tus publicaciones en las redes ilusiona a tus fans

Sé que cuando publico algo, los comentarios de ‘vuelve a la tele’ abundan. Es una muestra de cariño, pero tengo que ser cauto y valorar que me quieran. No tengo la ilusión de volver a la TV, aunque sé que muchos sienten que es una reivindicación que merezco, sienten que es injusto que esté fuera de la tele. Estoy bien, no se preocupen.

¿O esperas un buen proyecto?

Si eso pasara, tendría que construir en mi mente y generar las ganas de hacerlo. Lo más probable es que no lo haría. No está dentro de mis motivaciones de vida.

Pero se dijo que tuviste un acercamiento con ATV para volver con Johanna San Miguel.

Ni enterado. Tele, nada que ver.