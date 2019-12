Smoky: “Aún tengo muchos sueños por alcanzar”

Por: Carlos Rosales

Hace un poco más de 30 años, en Sinaloa (México) nació un talento del rap que con su música propició a generar sentimientos expresados en canciones. Se trata de Jesús Antonio Torres Morfin, más conocido en el mundo artístico como ‘Smoky’.

El ‘Poeta Urbano’ es compositor de temas que en el Perú tuvieron gran acogida y que aún se mantienen vigentes. Claro ejemplo es ‘Tu hombre ideal’, ‘Ya es muy tarde’, entre otros éxitos musicales que tocaron el corazón de millones, no solo en las radios del Perú, sino también de Latinoamérica.

¿Cómo se inicia tu conexión con la música?

Desde muy joven, siempre me gustó la música y aprovechaba mi tiempo en escribir letras de canciones.

¿De dónde viene el apodo de ‘Smoky’?

Me decían ‘Monkey’, como un chango. Yo pensé: cuando sea ‘alguien’ lo que menos quiero es que me digan así (risas)... entonces inconscientemente la propia rima me llevó al nombre de ‘Smoky’.

¿Profesionalmente cómo es que empiezas a componer rap?

Yo tuve una decepción amorosa, y por tanto eso me llevó a que escriba canciones acerca de eso. Y así me fui acostumbrando al género.

¿Te consideras exitoso?

Aún tengo muchas cosas por cumplir, muchos sueños por alcanzar. Si bien es cierto he cumplido una gran parte de mis anhelos, aún tengo en mente hacer muchas cosas.

¿Como cuáles?

Abrir un negocio. Es una meta que tengo muy aparte de la música que me ha dado muchas satisfacciones.

¿Cuáles son tus composiciones que más aprecias?

En realidad, todas. Sin embargo, las que han marcado mi vida definitivamente han sido ‘Ya es muy tarde’, ‘Tu hombre ideal’, ‘Así crecí yo’, que fueron las que más pegaron en Latinoamérica.

¿Es complicado competir en este género urbano?

Uno como cantante urbano en México compite contra la ranchera, cumbia, pop norteño, entre otros géneros. Es más fácil llegar aquí y estar con los colegas urbanos. Ojalá yo tuviera en mi país el mismo público que tengo en el Perú.

¿Qué debería tener un joven con el sueño de ser artista?

Primero que nada, perseverancia. Hay que trabajar, luchar, soñar para poder llegar al éxito. Yo he luchado un montón y todo lo que tengo me lo he ganado con mi propio esfuerzo. Es reconfortante saber todo lo que uno puede lograr con constancia.