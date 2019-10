Carlos Galdos: “Soy una persona que considera que el respeto no tiene sexo”

Por: Juan Gargurevich Pazos

El multifacético e irreverente Carlos Galdós vuelve a la escena con su unipersonal ‘Galdós 45’, en el que celebrará la vida de una manera poco convencional, es decir, con anécdotas divertidas y vergonzosas que le han pasado a él, pero que son comunes en la vida de toda persona.

¿Eres un showman?

Soy como el cocinero. Mi equipo prepara los ingredientes y yo llegó a cocinar. La noche depende del comensal, que sería el público, y saco todas mis baterías, o sea la música, ejecutar instrumentos o un comentario ácido.

De todos tus shows, ¿dirías que ‘Galdós 45’ es el más íntimo?

Totalmente. Este show es una licencia que me tomo porque voy a burlarme de lo 40, pero también voy a reflexionar mucho y me voy a reír de mí.

Un arte ¿mientras más sale de las entrañas más conecta a la gente?

El humor mientras más honesto sea es mejor.

Dijiste que el humor tiene que ser incómodo, pero ¿cuál es el límite entre incomodar y ofender?

El criterio. La ofensa tiene que ver mucho con la interpretación y es bien delicado. Por ejemplo, en mi programa de radio me encanta decir mis cag*d*s, eso lo hace más interesante.

¿No tienes filtro?

A los 45 años he de tener. Tengo 3 hijos, llego a casa y dicen: “Papá, ¿cómo hiciste eso?” o “¡Qué vergüenza!”.

Y ¿qué les dices?

Que de vez en cuando me equivoco, me fui en banda y no fue correcto. De todo se aprende. Tenemos una cultura de no fracaso y el aprendizaje tiene que ver con el error necesariamente.

¿La vida es más sabrosa cuando uno se mete en problemas?

Sí... Tiene que ver con moverse, hacer, no estar muerto y tomar partido.

¿Cómo definirías la humanidad?

Iba a decir una mi**da, es hermosa.

… y al peruano?

Somos de put* m*dr* y cuando encuentras un peruano en el extranjero es una sensación poderosa.

¿Qué es la felicidad?

Estar. Hacerte cargo de cosas. Por ejemplo, es bien difícil que le regale el poder de molestarme a alguien. Creo que eso es ser dueño de ti.

Dijiste que crees en Dios. ¿Rezas en la noche o te confiesas?

Dios es la figura desde el nombre, pero no me confieso. Yo estudié en un colegio de curas y ellos se encargaron de destruir la poca fe que tenía.

¿Viste el video de Cipriani pidiendo la renuncia de Vizcarra?

Por higiene mental hay cosas que no hago. Hace méritos para perder fanáticos. La Iglesia necesita reconciliarse, pero es Cipriani, qué quieres que te diga.

Valentina, tu hija mayor, cuando tenga novio... ¿serás un papá celoso?

Cuando lo tenga será hermoso porque va a descubrir el amor. Hay que acompañarlos en el proceso porque en la juventud el amor te puede sobrepasar. Descubres mucho y lo mínimo que puedo hacer es celebrar eso.

Si ella decide ser activista feminista ¿lucharías con ella?

Sí... Muchas activistas se molestaron con algunos contenidos del programa y pedí juntarme con ellas. Les dije, es un tema generacional, soy de los 70, crecimos con contenidos equivocados.

Entonces, eres feminista.

Ni feminista, ni machista, ni masculinista, ni hombrista. Considero que el respeto no tiene sexo.