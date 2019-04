“Nosotros no vamos a ir con la moda”

Redacción LR

Hoy celebran diez años de persistencia en el indie folk, que les ha traído aprendizaje, amigos y seguir compartiendo la vida juntos, ahora, con su pequeña Aurora. Alejandro y María Laura ofrecen lo mejor de su repertorio esta noche en el Gran Teatro Nacional.

¿No les gustaría pasar a lo urbano, reggaetón u otros ritmos mundiales?

Alejandro: Depende de la intención con la que se compone.

¿Pero lo harían, aun con la música que componen?

María Laura: Creo que no, se contradice una cosa con la otra.

Alejandro: Tal vez temáticamente lo que más me molesta del reggaetón es que hay muchas letras misóginas, que son atemporales pero que aún vivimos en el Perú.

¿Eso qué significa?

Alejandro: Me parece genial que haya una exploración. Nosotros no somos ajenos a eso. Temas como “Agüita del equilibrio” fue huayno y cuando yo hice armonía de ritmo, salió un reggaetón que no quedó.

María Laura: Creo que depende de la intención que se compone. Si la intención es puramente comercial, tengo que mudarme al trap porque eso vende, no me parece tan buena intención.

¿Le guardan respeto a los géneros musicales?

Alejandro: Les tenemos cada vez menos respeto a los géneros. Me parece que fusionarlos es parte de la creatividad y enriquece la identidad. Perú es una mezcla de todo.

María Laura: En cada género hay cosas ricas y se pueden tomar recursos, herramientas. Así como tomar cosas de películas, de la vida cotidiana.

¿Están de acuerdo con Leslie Shaw cuando dice que el rock ha pasado de moda?

Alejandro: Creo que lo de Leslie Shaw lo malinterpretaron un poco.

¿Cómo así?

Alejandro: Si alguien quiere un análisis serio, internet es el sitio y no es el sitio correcto. No me parece negativo. Tal vez un hecho. El rock pasó de moda hace mucho tiempo, solo que en las radios siguen pasando Guns N´Roses, no sé por qué (risas).

¿Y cómo explicamos macroeventos como “Vivo por el rock”?

María Laura: De hecho, hay un público y no va a desaparecer. El rock sigue existiendo, el jazz sigue existiendo.

La moda, en resumidas cuentas, es cuestionable.

Alejandro: Por su puesto. Nosotros no vamos a ir con la moda. Nosotros no le tenemos asco a ningún género, color.

María Laura: Nosotros nunca hemos estado de moda, pero nos juntamos con personas que se subían al mercado y así formamos nuestro propio espacio.

Y así fue desde sus inicios, ¿no?

Alejandro: Tocábamos en pizzerías, en restaurantes; tocábamos Chabuca, The Beatles, un tema de Pinocho La Película, y a raíz de estas presentaciones nos decían que el camino del éxito era hacer canciones criollas u de otros.

María Laura: Y nos alegra que hayan sido nuestras propias canciones, luego de diez años, las que no trajeran aquí.

¿Cómo conjugan la actividad artística con su primera hija?

María Laura: Nosotros decíamos que nuestra hija se iba a adaptar a nuestra vida, pero luego tuvimos que ordenarnos a su manera, y ahora hay una persona que nos ayuda.

Alejandro: Aurora es bacán porque ha cambiado nuestra vida. Crece tan rápido. Decimos que estamos felices de estar contigo y no hemos podido estar ni diez minutos con ella ahora. Es así, pero hay que acostumbrarse. ❖