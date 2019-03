“Hay que educar a la gente para que la donación sea adecuada”

Redacción LR

La vida de Ricardo Pun Chong gira en el cumplimiento del sueño que tuvo de niño: ayudar a los que más necesitan. Tras convertirse en médico, se enfocó en hacer dinero, sin imaginar que su peculio terminaría en “Inspira”, el albergue que hace diez años fundó para que niños con cáncer tengan un lugar digno para tratarse.

¿Qué pasó para que renuncies a lo material y te enfoques en los demás?

Yo hablé con Dios, le dije: "Ilumíname, mándame señales. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es mi misión? ¡Utilízame!". Hasta que un día, con temor, le pregunté: "¿Quieres que sea hermano, misionero. Si es así, dímelo". ¿Por qué se lo dije con miedo? Porque a mí me gustan las mujeres. Dos semanas después, me enamoré y dije: "Diosito no quiere que sea cura".

¿Cómo te involucras con este desafío?

A los 36, una paciente me llevó a un albergue de personas con cáncer. Yo iba a apoyar a más gente con mi presencia, dinero, inteligencia y criterio. Y no porque me sentía vacío, simplemente llegas a tu madurez y deseas hacer algo importante.

Si ya ayudabas en un albergue, ¿cuál fue la necesidad de tener uno propio?

Hubo un malentendido con el director del albergue que era sacerdote. Me dijo que yo estaba solicitando dinero para mi albergue, cosa que no había hecho. ¡Nunca! Me fui muy triste de allí, pero cuando llego a mi casa me puse a pensar en lo que le había pedido a Dios. Me di cuenta de que el mismo curita me la cantó: tu albergue.

¿Fue difícil abrir “Inspira”?

Fue complicado porque nadie nos alquilaba una casa debido a que había gente que no quería tener cerca a personas del interior del país. Nos demoramos año y medio en conseguir local.

¿Pensaste en renunciar a tu sueño de niño?

Sí, dos veces muy claras. Cuando utilicé mis ahorros para que no muera el albergue y me di cuenta de que mi cuenta bancaria bajó tres dígitos. La segunda vez fue cuando un vecino dijo que yo había vendido el arroz que nos donaron y que así me había comprado un auto. Yo pensé: "Eso no es para mí, estoy ensuciando mi apellido".

¿Qué te hizo cambiar de opinión?

Entendí que mi misión también es educar a la gente. Que entienda qué se necesita y ser los más transparentes posibles para que la donación sea adecuada.

Después de tantos años de lucha para hacer notar “Inspira”, ganaste el premio de CNN. ¿Notas algún cambio en la gente?

La apertura de la gente es diferente, se siente las ganas de querer apoyar. Ahora toco una puerta, pido un favor y me lo dan. Antes esas mismas puertas se me cerraron. No me da vergüenza porque todo tiene su tiempo.

¿Crees que recién se te valoró cuando te convertiste en héroe de CNN?

No lo creo. Solo que ahora soy más visible. Felizmente me hice famoso a los 47 años, en una edad madura. No se me ha subido la fama, sigo siendo el mismo chino que se equivoca, se ríe y que es feliz con los niños.

¿Qué nuevos retos tienes con “Inspira”?

Queremos crear un segundo hogar a cientos de niños que sufren de cáncer y que vienen del interior del país para tratarse. Yo gané el premio de CNN, pero todos podemos ser héroes.❖