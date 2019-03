Redacción LR

Dejó el rock para dedicarse al ‘género urbano’. Su carrera en el mundo de la música no ha sido fácil, sin embargo tras firmar con Sony Music la rompe en discotecas y lidera los rankings de radios urbanas con la canción ‘Faldita’ junto al dúo Mau y Ricky.

¿Cómo ha sido para Leslie Shaw hacer música independiente?

Es difícil, no es nada fácil. Es difícil ser artista independiente porque tienes que costearte muchas cosas.

Pasas de rock a ‘música urbana’. ¿Por qué el cambio?

Porque no me alcanzaba el dinero, mi familia en esa época tenía problemas económicos y yo quería ayudar en mi casa, con los shows que hacía no me alcanzaba. Tenía que trabajar de modelo y de anfitriona, lo detestaba, no me sentía cómoda. Me sentí frustrada.

También incursionaste en la radio…

Sí, tuve un programa de radio que se llamaba Santa pecadora, en ese entonces empezó a tocar fuerte el electro pop, en el lugar también había una radio urbana, me hice amiga de la gente y me preguntaban por qué no hacía reggaetón.

¿Ellos te propusieron inclinarte al ‘género urbano’?

No solo ellos, otros amigos músicos también me preguntaban por qué no hacía ‘urbano’. La verdad era frustrante tener que hacer videoclips bien hechos porque soy bien perfeccionista, si no tenía el dinero lo pedía prestado, me endeudaba; era frustrante querer hacer algo bien hecho y no contar con el dinero para hacerlo.

Algunas declaraciones tuyas sobre el rock causaron polémica en los últimos días…

Lo que pasa es que muchos se quedan con el titular. Lo que dije fue que en la época en la que hacía rock no tuve el apoyo, menos el día de hoy, porque las disqueras lo que buscan es la venta en plataformas digitales y lo que hoy en día está de moda es el ‘género urbano’, duela a quien le duela (risas).

Ahora estás promocionando tu nueva canción titulada ‘Faldita’…

Sí, el título ya estaba escogido, lo que hicimos con Mau y Ricky fue componer la letra.

¿Desde cuándo te une una amistad con Mau y Ricky?

Ellos vinieron a un festival donde canté junto a Abraham Mateo, nadie nos presentó, ellos se me acercaron, se presentaron y me invitaron a componer al estudio en Miami, donde ellos trabajan. No solo compusimos ‘Faldita’, también compusimos 3 temas más.

Firmaste con Sony…

Sí, el 24 de diciembre del 2018. Comí mi pavo contenta (risas), le dije a mi mamá: “Ponle más relleno”. Mi sueño era ir a otros países, en Miami conocía a Armando Lozano, mi actual manager, y me dijo que tenía que empezar a componer nuevamente porque ahora las disqueras buscan que el artista incluso produzca sus propias canciones. ❖