“Que viva el son, que viva Perú y Cuba por siempre unidos”

Redacción LR

Desde Santiago de Cuba llega la Familia Valera Miranda, considerada patrimonio de la cultura cubana porque preserva la riqueza y alegría del son tradicional. Su director y bongocero Ernesto Valera nos cuenta que llegan a ofrecer un concierto en Lima, con Carmen Alarcón de Valera en las maracas, Geovanni Rodríguez en el tres, José Luis Losada en la guitarra, Emilio Rodríguez en las congas, Adolfo Aguilera en el bajo y Luis Boloy, cantante.

¿El son tradicional cubano sigue teniendo atracción en el mundo?

Definitivamente sí, después del boom que tuvo años atrás, sigue teniendo seguidores, incluso a un nivel más alto porque ahora es un público muy exigente. Toca a los músicos mantener la calidad de la música tradicional cubana.

En medio de la moda de ritmos como el reggaetón, ¿por qué seguir adelante con el son tradicional?

Es mi identidad familiar y la de mi país y me siento en deuda con mis ancestros y con mi público dentro como fuera de Cuba. Es la música lo que me ha dado la posibilidad de tener tantos amigos y admiradores y a quienes no traicionaré nunca. Es necesario defender mi historia musical.

¿En la misma Cuba es difícil difundir el son porque suenan otros géneros? ¿O se hace con facilidad?

Hoy en día es realmente muy difícil, pero mientras los cultivadores del son tengan la convicción de seguir luchando por mantenerla y un poco la política de las autoridades de mi país, creo se hará más fácil ganar esta batalla, de la que me considero un soldado dispuesto a darlo todo.

La pérdida del fundador Félix Valera, ¿cómo afectó al grupo?

Fue un golpe muy duro del cual aún no nos recuperamos. Aparte del dolor es también fuerza e inspiración para hacerlo cada vez mejor. Es la forma de rendirle el mejor de los tributos y el respeto que él merece.

Cuando usted toca el son, ¿qué músico tiene presente?, ¿quién es su inspiración en la música cubana?

Mi principal referencia e inspiración, sin dejar de reconocer a otros autores, es Félix Valera Miranda, a quien debo lo que soy como persona y músico. Me trasmitió respeto por la música cubana y por aquellos a los que agradezco tengamos un país reconocido mundialmente por su música.

¿Qué les dice a sus seguidores en el Perú?

Tengo en lugar muy alto el amor con que aprecian el son cubano. Gracias por no permitir que muera la cultura porque un país sin cultura es un país vacío. Que viva el son, que viva Perú y Cuba por siempre unidos. También agradezco a Omar Córdova que con Cultura Sonora hace posible que llevemos música al público peruano.❖