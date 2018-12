“El bullying mediático me dolió más que cuando niña”

Redacción LR

Regresa al Perú luego de año y medio para mostrar su faceta de cantante con el single “Intocable”, que trata el bullying. Stephanie Valenzuela se hace llamar ahora Tefi y lanza una nueva carrera artística.

¿Qué es lo que pretendes mostrar con tu nueva producción?

Es un trabajo grabado en Colombia y el videoclip en República Dominicana. Creo que se puede hacer reguetón urbano con letras limpias.

¿Qué tal la competencia?

Tengo amigos que hacen trap y reguetón en Puerto Rico. Me dicen que es un ritmo que sale de la calle. Tiene lenguaje fuerte y eso pega. Hay artistas como Ozuna que sacan una canción y es un boom.

¿Entonces?

Me encantaría que pase ese fenómeno conmigo. Sacar un tema y luego otro, pero con mi estilo.

¿Cuál es tu estilo?

Tratar de hacer un mensaje. Hay artistas que quieren reproducciones en YouTube. De repente, poner chicas semidesnudas funciona más, pero también tienes la opción de tomar un mensaje social.

¿Qué tal el recibimiento?

Sabía que iba a regresar al Perú un año y medio después. Sabía de la llegada que tengo con los medios, entonces, quería aprovechar esto para tocar un tema importante como es el bullying a través de esta canción.

¿Te han hecho bullying alguna vez?

El bullying mediático me ha dolido más que cuando niña.

¿Cómo así de niña? ¿De qué manera te trataban?

Se burlaban de mi cabello. Era frisado, desordenado, horrible.

¿Qué te decían?

Cabeza de guaipe, que no tenía solución. En esa época era algo que me afectaba porque todos los días luchaba con mi cabello. Me acomplejaba un poco. Todas tenían un cabello lacio.

Creo que te afectó, porque ahora usas el cabello lacio.

Depende de cada uno afectarse con ello. Uno tiene que hacerse fuerte.

Usaste brackets, además.

Usé cuatro años brackets y los usé hace dos meses. Era muy desordenada, me los sacaba.

¿Qué pasaba?

Era la mordida. Estaba muy adelante mi mordida.

¿Alguna recomendación a quienes sufren de bullying?

Cuando alguien te molesta y saben que te molestan de verdad y haces caso, ganan. Si te resbala, mañana les buscan otras cosas, porque no funcionó.

¿Y el bullying de adulta?

El bullying mediático sucede cuando todos sacan titulares. Voy siete años en televisión y todo me resbala. Tengo una manera de pensar que uno atrae todo con la mente. Me enfoco en lo bueno y lo que no me gusta, lo bloqueo.

¿Cuestión de enfoque?

Exacto. No respondo a los que critican ni a los que hablan mal.❧