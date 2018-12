“Eso que no hay chamba es mentira, uno puede hacer su negocio con Instagram”

Redacción LR

A sus 25 años Andrea Huapaya se ha convertido en toda una mujer emprendedora. Vio en Facebook e Instagram, 11 mil y 8 mil seguidores, respectivamente, una oportunidad de negocio para exhibir sus vinchas y así poder tener su propia marca. Eligió estudiar marketing para unir el dibujo y hacer empresa, sus dos pasiones. Gracias a su abuela es que desarrolló su habilidad y amor por la máquina de coser.

Desde muy joven inicias en el emprendimiento.

Es verdad. Desde los 7 años vendía limonadas y pulseras, lo hacía como un hobby. Nunca me dio vergüenza.

¿Cómo es que te animas a vender vinchas?

Frente a mi universidad había una tienda donde vendían accesorios para chicas. Era loca comprando vinchas. Le pedí a mi abuela que desarmara una y compré tela para armar otra. Ahí empezó todo.

¿Tu abuela te enseña a coser?

En casa siempre hubo una máquina de coser porque mi abuela cosía. Ella me enseñó y empecé a hacer vinchas para mí. Me iba a la universidad con mis vinchas y mis amigas me pedían.

Estudiaste marketing.

Quise relacionar dos cosas que me gustan: dibujar y hacer empresa. En el colegio hubo un curso de negocios y así me decido por la carrera de marketing.

¿Cómo nace la marca 2Cinco?

Un día llevé mis vinchas a la universidad y un profesor me preguntó sobre el nombre de mi marca. Le dije que no tenía por lo que me contestó: “¿Por qué las vendes entonces? No las vendas si no tienes marca”. Eso fue lo que me hizo recapacitar.

¿Por qué 25?

Por la fecha de mi cumpleaños. A fines del 2014 creo mis cuentas en Facebook e Instagram. Hacía las fotos caseras, publicaba una vez al mes, no hacía mucho seguimiento a mi marca.

¿Cuándo es que te pones las pilas?

A fines del 2016 es que me animo a meterme a una feria en Barranco por tres días, pero quería renovar todo. Quería que el público reconozca mi marca donde lo fuera a ver.

¿Con Instagram impulsaste mucho más tu empresa?

En el 2017 le puse punche a la red social. Creció un montón. Hay que recordar que una marca debe tener un rostro, es por eso que el 25 de junio aparezco en Instagram aprovechando el tema de mi cumpleaños.

Trabajas en una empresa privada y a la par estás con tu negocio.

Desde los 18 años que trabajo y en mis ratos libres es lo que hago mis vinchas, pero antes de emprender hay que aprender, por eso es que sigo trabajando en la empresa privada.

Tú haces absolutamente todo.

Sí. Coso con la máquina de mi abuela y tuve que comprar otra más. He adaptado un lugar en mi casa para mis cosas. Ha habido días que llego muy cansada, pero mi abuela es una de mis motivaciones.

¿Qué no debería hacer el emprendedor?

Que no la piense tanto y se lance a hacer negocio. Lo único que se pierde es el tiempo, pero lo puedes perder donde sea. Eso que no hay chamba es mentira, uno puede hacer su negocio con Instagram. Puedes comprar algo y nuevamente venderlo. ❧