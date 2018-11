“Las costuras entre la ficción y lo real no deben notarse”

Redacción LR

Para Santiago Posteguillo (Premio Planeta 2018), hay muchos espacios en la historia que difícilmente pueden ser resueltos por los historiadores. Así nace la novela histórica, un género literario que desde tiempos de Victor Hugo ha llegado a cautivar a los lectores y a la vez generar el debate sobre si los hechos deben ser contados como son.

¿El séptimo ciclo del infierno es tu libro más personal?

Es un trasvase de cómo doy mis clases de literatura en la universidad. Es el tercero de una serie de libros que empezó con La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, que siguió con La sangre de los libros y concluye, de momento, con este, donde lo que intento es, a través del relato corto, ir novelando momentos especiales, misteriosos o críticos de distintos escritores; atraer a un público joven hacia la importancia de esos escritores, para que cuando cierren un libro como El séptimo ciclo del infierno tengan las ganas de leer sus obras.

Y esas son las obras que te ayudaron a hacer las tuyas.

Sí. En cierta forma, estos tres libros son un compendio de esa literatura universal que a mí me ha gustado siempre; sin duda, cualquier escritor es fruto de las lecturas que lo han influido.

Hay una discusión respecto a la novela histórica. No se termina de entender que lo real y lo ficticio ocupen un mismo sitio.

Lo que debe hacer una novela histórica es que el lector viva una historia. Tiene que hacer que el lector huela la sangre en la arena y oiga los rugidos de los leones. Cierto que la novela histórica no puede hacerse sin los ensayos de historia. Puede ser muy entretenida y una forma muy amena de que los lectores aprendan sin romper el rigor histórico. No cambio los hechos, lo que pasa es que los completo. Tenemos, por ejemplo, el desarrollo de una batalla más o menos explicado…

Como el de Trajano.

Sabemos si gana o no la batalla. Lo que no está registrado es la noche anterior en la que le explica a sus generales qué es lo que van a hacer, si un general duda o no de obedecer al Emperador. Esos vacíos históricos son la oportunidad del escritor.

Va a depender de los lectores si les es difícil ubicarse entre lo cierto y lo inventado.

El que tú no detectes lo que me invento, es que está bien escrita la novela. Sería penoso que en la página 198 dijeras que Santiago lo ha documentado muy bien. Las costuras entre la ficción y lo real no deben notarse.

¿Trajano ha sido una obsesión?

Lo que detectarás es una admiración profunda por Trajano. Cuando uno selecciona un personaje en el que se va a pasar siete años, lo mínimo es que te guste entrar en el despacho con él. Si no sería un sufrimiento. De Trajano me admiraba el hecho de que era ejemplar. No exigía nada a nadie que él no estuviera dispuesto a hacer antes.

¿Qué otro personaje histórico te lleva a no dormir?

En el que llevo trabajando ya más de dos años. Es sobre la antigua Roma y cuyo nombre no puedo revelar de momento.

A mí se me ocurre Aníbal.

Lo que pasa es que a Aníbal lo he contado en gran medida a través de Escipión. Entonces, no creo que en el corto plazo vaya a escribir sobre él.

Hay muchos mitos en la historia.

Sí. Pero los mitos también tienen un sustrato de realidad.❧