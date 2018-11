“Cada vez que vengo al Perú logro sorprenderme más”

Redacción LR

Su nombre es Luis Arturo Vidal Sudek, pero es mundialmente conocido como Luisito Comunica. Con tan solo 27 años es uno de los youtubers más populares de su natal México y todo Latinoamérica, gracias a sus cientos de videos mostrando sus experiencias mientras recorre diversas partes del mundo.

Tus videos han dado un giro de documentales, pero con un lenguaje juvenil y asimilable para el público. ¿Cómo así surge la idea de hacer documentales?

La verdad es que a mí siempre me ha gustado ver documentales porque son mi género favorito. Cuando empecé a hacer videos en la calle y a viajar me pregunté por qué no intentar hacer un formato que sea digerible, documental y adaptado a internet.

En tus videos vemos que comparas distintas realidades. ¿Cómo se te ocurre hacer ese tipo de videos?

Surgen como ideas que se pueden viralizar. Al ser temas tan cotidianos, las personas se interesan por ver cómo son los contrastes entre estos. Por ejemplo, un video al inicio se me hizo una idea muy tonta, pero llegó a ser muy exitoso, y fue la comparación del cine normal y el cine vip.

El éxito de tus videos te ha llevado a la fama. ¿Cómo sobrellevas esto?

Para mí todo ha sido muy paulatino, por lo cual ha podido ser más asimilable. No es que de la noche a la mañana uno ya no pueda salir a caminar.

Algo que se ve mucho en tus videos es que cuando estás grabando la gente se acerca a saludarte o algunos te quedan viendo. ¿Cómo convives con ello?

La verdad es que eso te hace sentir un poco presionado y terminas aprendiendo a saber decirle que no a la gente, lo cual al principio me hacía sentir mal.

Son muchos los lugares que has podido visitar. ¿Alguna vez has contado cuántos te faltan conocer?

Cuando uno lo ve desde afuera, parece que conozco muchos países del mundo, pero al momento de hacer cuentas es que recién se puede notar que en realidad son muy pocos. Te pones a ver cuáles faltan y la verdad es que no llego ni a la cuarta parte del mundo.

¿Ya tienes pensados los países que visitarás próximamente?

Pronto estaré por primera vez en Chile, lo cual me emociona bastante. A fin de año iré a Tailandia y antes de eso quiero ver si me doy una escala en Japón.

En lo que respecta a Perú ya visitaste Lima y Cusco. ¿Qué otros lugares de nuestro país te gustaría visitar?

Me han hablado mucho de los volcanes de Arequipa, las líneas de Nasca y la montaña de los 7 colores. La verdad es que cada vez que vengo al Perú logro sorprenderme más. ❧