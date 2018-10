“LOS PROYECTOS DE CINE TE ACOMPAÑAN TODA UNA VIDA”

Redacción LR

El cineasta peruano, Fernando Villarán, conocido por dirigir Viejos amigos y Guerrero, acaba de obtener el Premio de Desarrollo de Proyectos de Largometraje de DAFO para su próximo film Perro de prensa. La película demorará un tiempo en grabarse, debido a que el realizador está terminando de editar un largo que se estrenará el 2019: Papá Youtuber.

Tuvimos la oportunidad de conversar con él sobre la distinción que acaba de otorgarle DAFO y también acerca de su productora cinematográfica Funny Games Films.

¿Dónde te encontrabas en el instante en que recibiste la noticia?

Estaba llevando a mi hijo a sus clases de fútbol y me llamaron por teléfono para avisarme. Me alegré mucho porque es un proyecto que empecé hace tres años. Es una gran satisfacción, porque es un trabajo muy personal que tiene varias cosas sobre periodismo y además toca temas que quería abordar desde hace tiempo.

¿Cómo beneficia esta distinción de DAFO a Perro de prensa y a tu productora Funny Games Films?

Nos ayuda con un premio económico para gestar el proyecto. En el plazo de un año debemos entregarle la escritura del guion terminada a DAFO.

¿De qué tratará la película?

Es la historia de Pepe Chacón, periodista -de un medio con buena reputación- que es despedido. Luego de ello, funda un diario chicha que funciona como cortina de humo para tapar escándalos del expresidente Alberto Fujimori. Abarca las épocas de los 70 (énfasis en la Constitución del 79), 80, 90 y termina con la Marcha de los 4 Suyos. Es una comedia oscura.

¿Tomas alguna referencia del largometraje peruano sobre periodismo Tinta Roja?

No, necesariamente. Más bien tiene la onda de Goodfellas y de The Wolf of Wall Street de Martin Scorsese.

Si bien está en etapa de guion, ¿para cuándo aproximadamente crees que llegue a los cines?

Estimo que para el 2021. Sucede que los proyectos de cine son a largo plazo, te acompañan toda una vida, se van armando en el camino.

Y antes de eso tu productora lanzará tu película Papá Youtuber (2019) y Muerto de risa (2020) de Gonzalo Ladines (Premio de Producción de DAFO y seleccionada para un Foro de Coproducción en Madrid), ¿qué significa para ti que se estrenen tres proyectos de forma consecutiva?

Estamos muy contentos. Con mi socio Gonzalo Ladines buscábamos al abrir la productora tocar los tópicos que quisiéramos y vivir del cine realizando trabajos de calidad. Nos alegra pensar que podemos plantearnos una carrera cinematográfica como guionistas, directores o productores.

Salvo Papá Youtuber, las otras dos propuestas parecen tener un espíritu más independiente, ¿es así?

Papá Youtuber es un proyecto pensado para un público más abierto y los otros dos son muchos más personales. Nosotros queremos que los largometrajes más comerciales nos sirvan de colchón para financiar los otros largometrajes. ❧