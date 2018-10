“La música siempre fue una gran compañera en mi vida”

Redacción LR

Nicole es la hija mayor del reconocido cantante Gian Marco Zignago, y desde que estaba en la panza de su madre, la música se convirtió en su fiel compañera. A sus 22 años tiene claro que quiere hacer una carrera musical en Perú a puro pulso, lejos de la imagen de su padre. La joven es la imagen de Ripley y pronto estrenará su primer single.

Viviste en Miami, Lima y ahora Boston...

Me mudé a Miami cuando tenía cuatro años. Llegué a esa jungla húmeda sin saber hablar ni leer en inglés. Intenté hacer amigos y la verdad es que no me fue muy bien ja, ja, ja. Regresé a Lima a los ocho para quedarme diez años completos, criándome en el país que me vio nacer. Actualmente vivo en Boston porque estudio música.

Amas la música...

A los doce años quise aprender a tocar guitarra, entonces me escabullí entre la colección de mi papá, me robé una y como toda buena millenial busqué en YouTube acordes de guitarra. Todos los días esperaba que fueran las tres de la tarde para salir volando del colegio y regresar a mi cuarto a tocar y cantar. La música siempre fue una gran compañera. Me sacó, me sigue sacando y me sacará de momentos oscuros. Me regaló, me regala y me seguirá regalando las alegrías más grandes. La amo con locura.

¿Por qué estudias música?

Quise estudiar música no solo porque es lo que me encanta hacer, sino porque soy fiel creyente desde siempre que en el campo al que te quieras dedicar, debes apuntar a empaparte de todos los conocimientos posibles.

¿Pronto escucharemos tu primer tema musical?

El otro año termino de estudiar, pero ya estoy trabajando en la producción de mi sencillo y de mi EP. ¡Muero para que lo escuchen! Tengo un diario donde escribía todos mis pensamientos y con el paso del tiempo se convirtieron en canciones.

¿A dónde te gustaría llegar con tu música?

A donde ella me lleve.

¿Cuáles son tus sueños?

Poder contar historias con mi música hasta que esté muy viejita, formar una familia y tener un jardín muy grande con muchos perros y gatos.

¿Algún género que te gustaría tocar?

No me gusta encasillar a la música en géneros.

Hiciste tu debut como modelo en una campaña de Ripley. ¿Qué tal la experiencia?

¡El equipo de Ripley es lo máximo! Me han hecho sentir en familia en todo este proceso. La verdad, es que no me considero modelo, está muy cool la experiencia, pero siento que va más allá de ponerme la ropa.

En Berklee College of Music también estudió Christian Yaipén, vocalista del Grupo 5, quien llegó muy lejos con la música...

Uf, él es talentosísimo. Claro que conozco su trabajo. ¡Es lo máximo! Él es un tipazo junto a todos los de Grupo 5, los admiro mucho porque llevan el nombre de nuestro país muy en alto por todo el mundo. ❧