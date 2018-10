George Iglesias: “Mi padre tiene el sentido del humor más grande del mundo”

Encanto. Perspectiva. George Iglesias, el Mago George, es un exponente de su arte que ha viajado por el mundo. No hace mucho estuvo en Estados Unidos trabajando para abrir camino a muchos magos peruanos. Su trabajo no es pura ilusión.



¿Fue difícil tu reciente incursión en la televisión norteamericana?



Estuve en Masters of Ilution, un programa que estaba en su quinta temporada en Estados Unidos. Grabé seis programa de 13 en Los Ángeles, con magia peruana para el mundo.



¿Magia peruana?



Sucede que en los últimos años ha adquirido un rol ascendente. Muchos amigos magos han desarrollado nuevas rutinas, nuevos actos y hemos formado una comunidad mágica sólida.



¿Qué se necesita para un auge de magos?



Uno de los principales ingredientes es tener lugares donde hacer magia. Se imparten algunas clases, puse mi escuela de magia, Twister Magic. Tenemos 25 alumnos nuevos que van a salir a la luz en los próximos meses.



¿Hacer magia me sirve solo para entretener?



Es un arte positivo en los niños, que potencia cualidades como personalidad; eleva la autoestima, inteligencia, el poder de socializar con otros seres humanos.



¿Se puede desaparecer la corrupción?



Sí se puede.



¿Cómo?



Si votamos bien. Y si hay candidatos buenos (risas).



¿Estás involucrado en la política?



Sigo mucho a la política del Perú. Creo que todos tenemos que estar involucrados. Hacernos de la vista gorda es desinteresarse del tema. En líneas generales, lo que siente la gente de mi generación y más joven es una gran decepción.



Es difícil, más aún, porque no se respalda al arte. En ese sentido, ¿ha sido difícil desarrollar tu carrera en nuestra ciudad?



Hoy por hoy, han pasado 22 años de carrera profesional y mucha agua por el río. Se me cerraron miles de puertas.



¿Como cuáles?



Más que cuáles, situaciones. Personas que te dicen "ah eres mago y qué más. A qué te dedicas".



Supongo que cuando les dices que mago, no lo entienden...



Dedicarse al arte en general en Perú es difícil, pero el que persevera triunfa.



¿En tu carrera has afrontado situaciones personales que has superado pese a todo?



Sí. El día, a los siete años, que a mi papá le dijeron que tenían que amputarle la pierna.



Cuéntame.



Mi papá era diabético y fue difícil esa etapa porque jugaba fútbol conmigo. Él fue muy inteligente en cómo lo manejó. Es ginecólogo obstetra y fue paciente diabético tipo 1, y cuando le diagnosticaron que tenía una gangrena, fui al hospital a verlo.



¿Y qué pasó?



Quería verlo. Quería ver la pierna, pero mi mamá no quiso. Mi padre entonces dijo algo muy gracioso, pues él tiene el sentido del humor más grande del mundo. Ha estado en sala de operación 14 veces, incluyendo un cáncer.



¿Qué dijo?



Me enseñó la pierna. Me dijo "este es un adelanto que le he mandado a Dios. Es parte para pagar mis culpas, así que luego llegaré directo al cielo".



Una actitud positiva.



Me dijo "te voy a patear penales y te voy a hacer dos goles". Fue a rehabilitación, luego al parque frente a mi casa en Chorrillos, pateó algunos penales apoyado en la pierna artificial y me metió dos goles. ❧