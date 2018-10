“Buscamos que utopía sacuda, duela, te dé rabia”

Redacción LR

Gino Tassara es un destacado periodista. Sin embargo, la vida se encargó de llevarlo al cine con una trágica historia que implora justicia desde hace 16 años. Debutará como director con Utopía, película que cuenta la tragedia de 29 jóvenes que murieron en la referida discoteca.

¿Cómo Utopía llega a tu vida?

Esta historia llega a mis manos por mi trabajo como periodista. Empecé a hacer una investigación para un libro, pero finalmente se convierte en una película que me ha enseñado a diferenciar lo real de la ficción.

Además de conseguir el financiamiento, ¿qué ha sido lo más complicado?

Lo que más me ha costado es convertir 16 años de sufrimiento de 28 familias a una película de una hora cuarenta y cinco minutos. Afortunadamente, la película cuenta con la autorización de los papás de los chicos que murieron en julio del 2002.

¿Sientes que la presencia de los padres te ha limitado como director?

No, porque hemos trabajado en conjunto. Ellos revisaron el guion y aprobaron a los actores que encarnarían a sus hijos. Yo estoy contento con la historia, con el elenco y con esta tragedia hermosa. Sé que cuando se estrene la película este jueves 27 de setiembre, ningún padre podrá reprocharme nada.

¿Por qué dices que es una tragedia hermosa?

Si bien es cierto la historia posee escenas angustiantes, indignantes y asfixiantes, tiene momentos muy bonitos y dulces. Más allá de los matices, la película es un llamado a las autoridades y estamos diciendo: ‘¡Mírennos!, estamos haciendo una película porque ustedes, hace dieciséis años, no cierran el círculo y extraditan a los responsables de Utopía (los sentenciados Alan Azizollahoff Gate y Édgar Paz Ravines).

Has dicho en una entrevista que los padres no querían en la película a chicos con escándalos, pero en el elenco está Guty Carrera.

El tema de agresión de Guty ya está resuelto. Él fue a juicio y ganó, la otra persona (Alejandra Baigorria) mintió y las dos veces que apeló, ella perdió. Tampoco podemos señalar a alguien sin las pruebas correspondientes. A veces una lágrima de la mujer vale más que veinte verdades del hombre. Si él hubiese salido culpable en el juicio, yo sería el primero en sacarlo.

¿Eres consciente que tu trabajo ahora está expuesto a las críticas?

Lo sé, pero espero que a la gente le guste. Si me ven diez millones o una sola persona, yo igual estaré feliz porque hice una película con corazón y que está apoyada por los verdaderos protagonistas. Si los padres están felices, yo estoy feliz.

¿Estás satisfecho con el producto final?

Hay cosas que me gustaría aumentar y sacar otras. Pero la película está en su punto. Me genera todo lo que quiero que el resto sienta. Yo creo que el que no bota una lágrima o no sale indignado, es de piedra. Buscamos que Utopía sacuda, te duela, te dé rabia y que cuando coma su canchita, sienta un nudo en la garganta.

¿Habrá Utopía 2?

Uno es suficiente para llamar la atención, dos sería morbo y eso no es lo que estamos vendiendo con Utopía.

Tras el estreno de Utopía, ¿seguirás tu camino como director de cine?

Me encantaría, pero aún no tengo ningún plan. Por ahora quiero desayunar, almorzar y cenar Utopía. Pero no voy a dejar mi pasión, que es el periodismo, no lo voy a dejar hasta el día que muera. ❧