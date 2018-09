“No había tomado mi arte de manera profesional”

Redacción LR

Autodidacta. Emprendedora. Cynthia 'La Maquilladora' (conocida así, popularmente) es una Makeup Vlogger con amplios seguidores en Instagram y YouTube. En estas plataformas ha expandido su trabajo, que realiza a nivel de detalle cinematográfico. Se ha caracterizado de futbolistas, dicta talleres y empodera mujeres desde su talento.

¿Tuviste una edad específica para dedicarte al maquillaje?

He estado en contacto con el maquillaje desde chiquita, pero he hecho ballet, entre otras artes escénicas, y he estado en contacto con el maquillaje desde las mismas.

¿Con quiénes empezaste a practicar?

Mis amigas me decían que las maquille y yo les preguntaba "¿Así vas a salir?". Y las vestía y maquillaba y sentía que podía hacer que las chicas puedan verse bonitas.

Pero has hecho mucho más que dedicarte al maquillaje...

He sido seleccionada del equipo nacional de bádminton, y me becaron para irme a China para clasificar a otra beca para las Olimpiadas.

Multifacética.

Si te contara… he bailado marinera, he estudiado publicidad y márketing, he hecho teatro musical, he trabajado en muchas cosas relacionadas…

¿Cuál fue tu punto de partida con el maquillaje?

Darme cuenta que puedo enseñar mi arte al mundo. Nunca lo había tomado de manera profesional.

Cuéntame.

Tenía amigas en mi camarín que me decían por qué no enseñas, hasta que descubrí la plataforma YouTube, y así empecé a decirles a las chicas que el maquillaje es una herramienta de empoderamiento y que saquen las mamacitas que llevan dentro.

¡Esa es tu frase!

Sí, es el eslogan que tengo.

¿Todas las personas son mamacitas y papacitos?

El maquillaje es para nutrir tu interior. La 'mamacidad' no tiene que ver con que te maquilles sino con qué cosa te hace sentir increíble.

¿Yo puedo sacarlo?

Lo de mamacita, no; lo de papacito, sí (risas).

¿Es posible?

Sí, todo se puede. Tienes que ver mis videos más seguidos.

¿Por qué te gusta transformar tu rostro en personajes como Paolo Guerrero?

Desde muy chiquita, mi mamá me compró libros para hacer caritas pintadas. Tenía un afán de efectos y de transformación. Siempre me ha gustado eso, cuando hice 'Los locos Adams' fue el esplendor.

Es un trabajo milimétrico.

Hago un dibujito para ver qué parte voy a atacar. Y tengo en la cabeza los volúmenes, juego con la luz y sombras; principio básico de la pintura. Es una ilusión óptica al final.

¿Qué es lo que te hace seguir adelante en tu sueño?

No dejar de soñar. Nunca estudié maquillaje, solo un cursito de efectos el año pasado. Todo es porque me apasiona y he estado innumerables horas en casa practicando y no permitiendo que nadie te diga no.❧