Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del lunes 26 de septiembre, según tu signo zodiacal

HORÓSCOPO DE HOY. Revisa lo que dice tu signo para este lunes 26 de septiembre, y también las predicciones de ayer, 25 de septiembre. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRO, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de hoy, lunes 26 de septiembre del 2022

ARIES (marzo 21-abril 20)

Tus esfuerzos no te están conduciendo a la meta que deseas y esto se debe a los errores que viene cometiendo un compañero de trabajo. Mantente alerta, así podrás identificarlo y corregirlo.

TAURO (abril 21-mayo 21)

Están reconociendo la buena labor que realizas y esto te brinda más confianza en tus talentos. Solo trata de mantener perfil bajo para que evites la competencia indirecta o los enemigos.

GÉMINIS (mayo 22-junio 21)

Tendrás que intervenir en medio de una discusión entre tus compañeros de trabajo. Mediar permitirá que ambos puedan limar asperezas y así continúen los proyectos que están realizando.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Llega una nueva etapa laboral donde podrás resaltar y lograr el éxito que siempre has deseado. No obstante, el miedo a volver a fracasar podría paralizarte. No lo permitas, saldrás victorioso.

LEO (julio 22-agosto 23)

Decides tomar un nuevo rumbo a nivel laboral, pero es posible que alguien que prometió cosas que nunca cumplió te haga una propuesta para que no lo abandones. No retrocedas, sigue tu camino.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Tendrás que llegar a un acuerdo con alguien que tiende a sentirse dueño de la verdad. Habrá un momento incómodo por su temperamento, pero sabrás manejarlo y negociarás positivamente.

LIBRA (septiembre 24- octubre 23)

Sé cuidadoso de los temas económicos que gestiones en el día, así evitarás pérdidas por precipitación. En lo sentimental, no permitas que ninguna pasión te desborde, aprende a controlarte.

ESCORPIO (octubre 24-noviembre 22)

Se han estancado algunas alternativas laborales y esto te ha afectado emocionalmente, pero todo cambiará gracias a una oportunidad inesperada que se presentará. Acéptala.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Desconfías de tu capacidad cuando has demostrado lo bien que dominas tu profesión. Hoy una amistad te dará los consejos que necesitas para recuperar seguridad y asumir nuevos retos.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Te sientes capaz de resolver un problema que requiere de la intervención de una o más personas. No subestimes el trabajo en equipo y busca asesoría. Solo así tu gestión será exitosa.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Esa pérdida económica no traerá graves consecuencias. Estás por recibir un dinero que te permitirá sostenerte y mantener estabilidad. En el amor, esa persona no se rinde y seguirá insistiendo.

PISCIS (20 de febrero-marzo 20)

No tomes a la ligera ninguna de tus responsabilidades. Un superior estará muy atento a tus gestiones, con la intención de encontrar errores pues ha sido advertido de tus descuidos. Precaución.