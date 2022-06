Mhoni Vidente: horóscopo semanal del 06 al 12 de junio de 2022

Inicia la semana con el Horóscopo semanal de Mhoni Vidente, la popular astróloga comparte e interpreta los designios de los astros para tu signo del zodiaco en temas de salud, trabajo y amor.

No olvides también que puedes conocer consejos astrales y más predicciones completas del horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Horóscopo semana del 06 al 12 de junio

Horóscopo semanal de Aries del 06 de mayo al 09 de junio

Semana de nerviosismo por problemas personales; tienes el poder para despojarte de todo lo negativo, solo necesitas concentrarte, pues tu poder mental es superior al de los demás signos. Intenta poner en modo positivo todos tus pensamientos.

Sales de viaje por cuestiones de trabajo y sacudes tu energía, a fin de reinventarte. Recuerda que a tu signo le genera impotencia que las cosas no salgan a tu modo, por eso una de las debilidades es ser controlador en todo, y más en lo amoroso, así que relájate.

Tu mejor día será el miércoles, cuando la vida te sonreirá en todos los sentidos. Días de invertir en tu coche nuevo y exámenes en tu escuela. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 07 y 16; tu color es el rojo intenso. Capricornio, Aries y Leo son tus signos más compatibles en el amor .

Horóscopo semanal de Tauro del 06 de mayo al 09 de junio

La suerte te sonreirá a lo largo de la semana, con unos días llenos de buenas noticias relacionadas con el trabajo y nuevos proyectos, solo evita platicar hasta que se concreten. Tu signo es tierra y eso lo hace estar, siempre, en constante crecimiento mental, por tal razón ya no te agobies por problemas de pareja.

Mejor, intenta llegar a un acuerdo; tenemos que querernos primero para después querer a los demás. Analiza hacer una maestría e inscribirte a un curso en este verano. Cuídate de dolores de espalda y cuello, la razón es el estrés.

Tendrás un golpe de suerte el próximo martes con un nuevo amor y serás muy correspondido por los signos Acuario y Virgo, pero evita ser tan intenso en tus relaciones amorosas. Tus números de la suerte son 03 y 29 . Con el color amarillo llegará a ti la abundancia.

Horóscopo semanal de Géminis del 06 de mayo al 09 de junio

Sigues con los festejos por tu cumpleaños, así que no desaproveches esta ocasión, córtate el cabello y usa ropa nueva para que la buena energía se multiplique. Ya no seas tan hermético con tu pareja, pues eso podría afectar el futuro de tu relación sentimental.

Realizas los trámites para estudiar de nuevo y cambiar de carrera universitaria; dominas las comunicaciones y las leyes, puedes inclinarte por eso. Obtienes tu residencia y visa para empezar a viajar.

Tendrás un golpe de suerte el próximo jueves, cuando los astros te ayudarán en cuestiones de cambios de casa y crédito personal. Llegará alguien del signo Sagitario o Aries que se llevará muy bien contigo . Tus números de la suerte son 08 y 17. Tu color de la suerte es el naranja y te llega un regalo que no esperabas, tómalo, te irá excelente.

Horóscopo semanal de Cáncer del 06 de mayo al 09 de junio

Estarás muy motivado durante la semana para hacer los cambios que necesitas en tu vida. Cáncer es agua y eso lo hace desanimarse muy rápido y caer en depresión, por eso te recomiendo darte baños de agua bendita y ponerte algo de plata para protegerte.

Recibes un dinero por la venta de un inmueble y unas comisiones atrasadas de tu trabajo. Sales de viaje por cuestiones de trabajo, pero será muy rápido, uno o dos días. Cuídate de problemas de estómago, pues es tu punto débil.

El lunes será tu mejor día, donde te reinventas de todas las formas para sentirte mejor contigo mismo. Sé cuidadoso con los chismes en tu trabajo, porque se te relaciona amorosamente con alguien que está casado o comprometido; evade esa clase de rumores que no te ayudan. Tus números de la suerte son 07 y 15 y tu color es el azul fuerte .

Horóscopo semanal de Leo del 06 de mayo al 09 de junio

La confianza reinará en ti y tu energía positiva estará muy elevada, eso ayudará a cambiar de ideas y seguir con tu crecimiento profesional. Son tiempos de hacer movimientos de trabajo y proyectos para tener más ingresos. Deja atrás ese carácter tan fuerte y explosivo, recuerda que el que se enoja pierde, aprende a ser más paciente.

El amor llega a ti sin buscarlo y tendrás la suerte de conocer alguien muy compatible del signo Acuario o Sagitario. Recibes unas comisiones o dinero extra por un proyecto. Tu mejor día será el jueves, ese día tendrás la suerte de obtener un premio por juegos de azar con los números 12 y 30 .

Tu color de la suerte es el verde. Embarazo en puerta para los Leo que están casados. Compras un boleto de avión para irte de vacaciones este mes con tu pareja o algún amigo muy querido.

Horóscopo semanal de Virgo del 06 de mayo al 09 de junio

Estarás con mucho ánimo para sacar adelante todos los problemas que tengas a tu alrededor. Tu signo es muy fuerte mentalmente y eso te hace despojarte de cualquier situación negativa que tengas en tu trabajo y vida personal.

Terminas una relación sentimental por malentendidos, pero eso te ayudará a estar mejor contigo mismo, vive y date tu espacio personal, no siempre debes estar en compañía de alguien. Esta semana, y sobre todo el día martes, será de muy buena fortuna para ti en cuestiones de proyectos y trabajos nuevos.

Cuídate de dolores de cabeza y migraña. Visitas a un familiar, compras un celular y cambias el plan de pago. Tus números de la suerte con 14 y 38. Tu color es el blanco . Sé más discreto con tus asuntos personales porque tendrás chismes en tu trabajo. Toma un curso de redes sociales y publicidad.

Horóscopo semanal de Libra del 06 de mayo al 09 de junio

Esta será una semana de mucha fuerza espiritual porque recibes la ayuda divina de algún familiar que está con Dios, es momento de pedir ya que todo lo obtendrás. Tu signo es muy amiguero y por eso te cuesta trabajo tener una relación amorosa formal, concéntrate más en tener pareja.

Esta semana tendrás la suerte de conocer alguien del signo Capricornio o Géminis. Terminas con la remodelación de tu casa y sales de viaje. Amiga de libra, ve con tu médico para que te revises todo lo relacionado con las hormonas y problemas de matriz.

Eres muy buen amigo y eso hace que siempre estés invitado a todas las fiestas. Trata de terminar lo que empiezas y sobre todo tu carrera profesional. Cambias de casa y compras una cerca de tu familia. Tus números de la suerte son 09 y18 y tus colores el gris y rojo .

Horóscopo semanal de Escorpio del 06 de mayo al 09 de junio

Días de estar con mucha energía positiva a tu alrededor para empezar a crecer profesionalmente, solo ten cuidado con las traiciones de compañeros de trabajo. Te llega la propuesta para salir de viaje para tomar un curso, debes acudir porque te irá de lo mejor.

Cuídate de las infecciones de riñón, recuerda que a tu signo lo domina la pasión antes que la razón. Te invitan a varias fiestas porque eres el más carismático del zodiaco. En estos días sentirás que te vuelves a enamorar de alguien de Piscis o Cáncer y será tu pareja ideal.

Realizas trámites de licencia y seguro de tu coche. Tu mejor día será el viernes, fecha ideal para realizar negociaciones de proyectos nuevos. Te llega dinero extra y va ser por juegos de azar con tus números mágicos 02 y 37 y tus colores de la suerte son amarillo y azul .

Horóscopo semanal de Sagitario del 06 de mayo al 09 de junio

Será una semana de pensar en un cambio laboral y tener un mejor puesto. El miércoles se van juntar todos los astros para que realices lo que tanto deseas, ponte zapatos nuevos y ropa clara para atraer la energía positiva.

No estés preocupado por tu relación amorosa, recuerda que si es tuyo va a regresar, ten calma porque todo tiene solución. Pagas tu tarjeta de crédito y te pones al corriente cono tus deudas. Planeas vacaciones con tus amigos. Ten cuidado con infecciones de la piel y el cabello.

Eres muy conquistador y siempre estás rodeado de amores nuevos, eso hace que tu signo sea muy codiciado para el matrimonio, pero analiza con quién deseas formar un hogar para que no te arrepientas. Cuidado con los chismes en tu trabajo. Tus números de la suerte son 24 y 50 y tus colores el verde y blanco .

Horóscopo semanal de Capricornio del 06 de mayo al 09 de junio

Entenderás que todo lo que te pasa es porque así tiene que ser, es una forma de aprendizaje para tu signo, recuerda que los Capricornio siempre experimentan situaciones muy complicadas en la vida porque están preparados para ello, no te estreses de más y deja que el destino haga su labor.

Te proponen para un puesto nuevo de trabajo, no lo platiques mucho para que se realice. El martes será increíble y vendrá un golpe de suerte. El amor verdadero está en tu puerta con Aries, Géminis o Escorpión.

Tramitas un crédito y pagas tu tarjeta. Te buscan familiares para invitarte a una boda. Tus números de la suerte son 06 y 30, tus colores mágicos: azul y blanco . Tu jefe te pide un proyecto nuevo, eso te dará más reconocimiento. Cuídate de dolores de espalda y estómago. Un amor de Aries regresa a tu vida.

Horóscopo semanal de Acuario del 06 de mayo al 09 de junio

Semana de estar muy agobiado por trabajo y muchas presiones de tus jefes, pero haz solo lo que está a tu alcance para que no tengas responsabilidades que no son tuyas. Como no sabes decir que no, eso provoca que quieran abusar de ti.

Eres el más carismático del zodiaco, por eso siempre estás acompañado de amigos y eres requerido para las fiestas. Un amor se aleja de tu vida, recuerda dejar a un lado el orgullo y tratar de explicar tu situación amorosa. Viene un golpe de suerte el lunes con dinero extra.

Ten cuidado con problemas virales o dolores de pulmones. Tus números de la suerte son 06 y 33 y tus colores: naranja y amarillo . Te invitan a un viaje, aprovecha la oportunidad para divertirte. Un amigo te pide dinero, no lo hagas porque te roba la suerte. Te busca alguien de Aries para tener un romance.

Horóscopo semanal de Piscis del 06 de mayo al 09 de junio

Semana de mucho crecimiento personal y empezar con un proyecto nuevo, recuerda que a tu signo lo domina lo creativo y siempre analiza cómo crecer económicamente. Te busca un amor del pasado, cierra ese ciclo porque si te la hizo una vez, lo hará de nuevo.

Los piscis con pareja seguirán muy estables en su relación y con la idea de formar algo para su futuro. Cuidado en tu trabajo, te siguen mucho los chismes y los problemas con tus compañeros, tu signo tiene luz divina por eso te siguen las envidias, te recomiendo que el martes te bañes con rosas rojas y uses jabón neutro para que cortes toda la energía negativa que puedas tener.