Horóscopo semanal del 3 al 9 de enero: predicción de Mhoni Vidente para el amor, salud, dinero y trabajo

Horóscopo semanal del 3 al 9 de enero de la astróloga Mhoni Vidente. La experta en vaticinar el futuro te presenta sus acertadas predicciones para los signos zodiacales de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Orienta tu vida con sus consejos astrales para triunfar en el amor, trabajo, salud, dinero y mucho más.

Recuerda que la lectura de las cartas del tarot chino y español las puedes compartir con tus amigos y familiares. Además, tienes a tu disposición el horóscopo mensual, como el de ayer, hoy y mañana en La República.

Horóscopo semanal para Aries

Te conviene hacer un alto en el camino, Aries, y dedicarte esta semana a reflexionar, a hacer un balance exhaustivo de lo realizado profesionalmente en los últimos tiempos. Te sientes algo decepcionada porque no has podido llegar a donde te habías propuesto.

Pues la mejor forma es ser realista y ver dónde cometiste algún error. Luego toca replantear el tema, ya con conocimiento de causa. Tienes los objetivos claros, pero ciertas circunstancias te despistan y te apartan del camino, una penita porque tienes toda la capacidad. Sólo has de concentrarte un poco más en las metas que quieres alcanzar y determinar cuál es la ruta que te llevará al éxito.

Estos días están bien aspectados para los que tienen negocios, tiendas o se dedican a actividades comerciales, también para las relaciones públicas.

En las relaciones familiares y también en las sentimentales, mejorará la comunicación y la convivencia por la buena influencia astral. Es momento también de renovarse, nuevo estilismo en el pelo, buenos hábitos alimentarios y ejercicio regular.

Horóscopo semanal para Tauro

A nivel laboral, Tauro, esta semana no será precisamente una balsa de aceite. Alguien de tu entorno siente una cierta envidia de tus logros y puede poner en duda tu capacidad para realizar la tarea que desarrollas. No te enfrentes a esta persona ni intentes convencerla con palabras. Demuestra con hechos que está en un error. Céntrate en el trabajo y hazlo mejor que nunca.

Tiene de bueno que lo sabes y puedes defenderte, mucho peor es cuando te hacen la cama sin que te enteres. En estos días alguien te va a proponer iniciar un negocio, algo que tú dominas y que te ilusiona.

Es cierto que podrías ganar mucho dinero, pero no pierdas de vista que eres TÚ quien tiene la información y los conocimientos, o sea la base para montarlo. En el amor puedes tener una buena sorpresa porque descubrirás que alguien que te gusta desde hace tiempo pero que habías descartado porque no te prestaba atención, en realidad está muy interesado en ti.

Horóscopo semanal para Géminis

Entras en esta semana cargada de optimismo, Géminis, quizá no para tirar cohetes, pero mucho mejor que hace unos días. Tienes que seguir trabajando en tu autoestima y en aumentar la confianza en ti misma, es lo que te dará el empuje necesario para consolidarte. Es un buen momento para conseguir lo que te propongas en el terreno laboral y pensar en objetivos profesionales que te interesan.

Presta atención a los acontecimientos porque la vida te enviará mensajes indicándote el camino a seguir, procura recordar tus sueños por la mañana. En tu relación de pareja has de dejar a un lado tu tendencia natural, bastante rígida y estructurada.

Puedes aparecer como fría y distante sin serlo. Esfuérzate con las demostraciones de cariño y las atenciones al ser amado o puede cansarse.

Las responsabilidades familiares te agobian, intenta compartir, delegar, que no recaiga todo sobre ti. Procura liberarte de parte de tu carga. Buena semana para cambios en el hogar, mudanzas, o incluso volar del nido.

Horóscopo semanal para Cáncer

Andas preocupada en estos días, Cáncer, porque crees que estás en un estancamiento profesional y que esta situación está durando más de lo que te imaginabas. Es por una conjunción planetaria que te afecta, no por tus circunstancias personales. Tienes que relajarte un poco y alejar la ansiedad que te produce el haberte esforzado sin llegar todavía a conseguir tus propósitos.

Esta semana las cosas empezarán a moverse poco a poco. En el trabajo empezarás a ganar prestigio y puedes recibir alguna felicitación de tus superiores por tu labor. Puede también que se incorporen otras personas en tu entorno laboral.

Muéstrate dispuesta a ayudar a los nuevos y tendrás fieles aliados para siempre. También son días propicios para recibir una nueva oferta de trabajo. Si ocurre, tómala en consideración, no la eches a la papelera directamente.

Tu relación sentimental esta semana está que arde, pero tú eres la causa, porque estás muy irritable, así que tú misma puedes solucionarlo. Hazlo porque la paciencia de tu chico tiene un límite.

Horóscopo semanal para Leo

Ha llegado el momento de analizar tu situación económica y hacerte un planteamiento para eliminar gastos innecesarios. Tema complicado para las Leo, ya que no suelen reparar en el presupuesto establecido, aunque a veces esto les pasa factura. Sin embargo tienes que aprovechar ahora para establecer las normas de tu economía y ver cómo gastarás tu dinerito.

Pero, claro, es importante que no te apartes del plan previsto. Será muy positivo porque con el mismo dinero parecerá que tienes el doble. En el terreno laboral es posible que te asignen nuevas funciones, de mayor prestigio y mejor remuneradas. Si te invitan a presentaciones, conferencias, exposiciones… acepta la invitación, porque te surgirán ideas geniales para montar tu propio negocio.

En el terreno sentimental, si estás en una relación seria, deja a un lado tus dudas y empieza a adquirir compromiso. Hazlo en estos días porque tienes a tu chico con la mosca tras la oreja. Si estás sola, es momento de dejar las aventuras. Un amor serio te ronda.

Horóscopo semanal para Virgo

Esta semana tendrás que controlar tu temperamento, Virgo, porque tu estado de ánimo se verá afectado por cierta conjunción astral, que te provocará cambios repentinos de humor que te costará dominar y te saldrá la vena irascible. Ten especial cuidado en el ámbito laboral, no vayas a provocar algún conflicto del que luego tengas que arrepentirte.

Para liberarte un poco de esta tensión, busca refugio en alguna actividad artística, baile, teatro, canto… Te ayudará a combatir el estrés. Aunque también puede servirte mucho hacer ejercicio físico, a ser posible al aire libre.

Ten cuidado también en tu trato con el ser amado, no vayas a estropear ahora, por tu estado de ánimo, un período de buena comunicación y resolución de conflictos. Es un buen momento para expresarle a él todas las preocupaciones.

Te liberarás de un gran peso y te encontrarás con un enorme apoyo emocional. En general, has de poner especial atención a los cambios que se van produciendo a tu alrededor. Si sabes enfocarlos serán muy positivos.

Horóscopo semanal para Libra

El trabajo no está siendo ahora tu principal foco de atención, Libra. Como es habitual en ti, tienes otros problemas que te preocupan y que quieres resolver, por eso estás falta de ganas, desmotivada. También porque quizá estás deseando un cambio que todavía está por llegar, pero lo hará dentro de poco tiempo y será muy productivo, recuperarás la pasión por lo que haces. Sólo has de tener un poco de paciencia.

Ahora estás más centrada en el ámbito familiar, donde pueden haber surgido roces. Es el momento de resolver temas, de poner límites quien se entromete y reglas para todo el mundo. No te preocupes demasiado, se arreglará, todo esto pasa hasta en las mejores familias.

Por suerte existe la ley del equilibrio y cuando unas cosas van mal otras empiezan a ir bien, en tu caso es ahora el tema económico. En el terreno sentimental, ahora tienes toda la semana para analizar todo sobre tu pareja, ver qué sientes y hacia donde vais. Será muy positivo.

Horóscopo semanal para Escorpio

Lo mejor aspectado de esta semana para las Escorpio es el tema laboral y profesional. Puede ser que anteriormente te hayas sentido harta de tu trabajo e incluso te puedes haber planteado un cambio. Ahora empieza un ciclo en que estos deseos se pueden hacer realidad. No se trata de dejar ahora mismo lo que tienes, sino de empezar a buscar otro empleo que te haga sentir más realizada.

Es un momento óptimo para los cambios laborales, enviar el curriculum, realizar entrevistas o pedir cambio de puesto. En el aspecto económico, en cambio, has de tener mucho cuidado y hacer equilibrios para que las cuentas te salgan. Pero no te agobies porque este tema comenzará a fluir dentro de unas semanas y tus problemas se solucionarán.

En el amor estás indecisa, pero es más por una cuestión de que no sabes exactamente lo que quieres. Tal vez quien tienes cerca sea la persona adecuada. Si quieres averiguarlo sólo has de darle una oportunidad para conoceros mejor. Hazlo y saldrás ganando.

Horóscopo semanal para Sagitario

Esta semana todas las puertas se te abren, Sagitario, y te darás cuenta de que no hay nada que no puedas hacer, en especial en el terreno laboral, donde estarás a toda marcha, muy motivada, con la energía a tope y la mente despejada. Esto repercutirá a la corta o a la larga en tus ingresos. Si no es de forma inmediata, ten un poco de paciencia. Los desplazamientos profesionales, están en estos días protegidos por los astros.

Darán muy buenos resultados y muchas conexiones que te serán de gran utilidad. Tal vez incluso la posibilidad de establecerse en otro lugar. También estás en un momento de expansión económica y la buena suerte te protege, incluso en el tema sentimental.

Si sales con alguien, se afianzará vuestra relación. Si todavía estás sola, conocerás a alguien que quizá no sea tu alma gemela pero con quien físicamente te entenderás muy bien. Y esta semana llega llena de romanticismo y pasión para las Sagitario. ¡Aprovéchala!

Horóscopo semanal para Capricornio

Aunque esta sensación de melancolía y la visión negativa de las cosas parece no querer abandonarte, Capricornio, piensa que es debido a la conjunción astral, o sea que no es nada objetivo. La realidad es mucho mejor de cómo la estás viendo. Si tienes un negocio, ahora es el momento de revisarlo y ponerlo al día, necesita una reestructuración y una buena campaña de marketing.

Haz publicidad, date a conocer y no te pongas techo porque puede subir como la espuma. En un futuro próximo te dará muchos frutos económicos. En el ámbito laboral es momento de aprender y de hacer nuevos contactos, pero también de adaptación a ciertos temas que no son del todo de tu agrado. Y a nivel sentimental, quizá en tu relación de pareja hay problemas, pero también hay mucho amor y esto lo compensa todo.

Es bueno a veces ceder un poco, no querer tener siempre la razón o que se haga tu voluntad. Él quizá no se atreve a pedírtelo pero lo agradecerá.

Horóscopo semanal para Acuario

Ha llegado el momento de poner punto final a este estado de melancolía que te invadía últimamente, Acuario. Es muy necesario que aprendas a enfrentarte a las emociones negativas y reconducirlas para que se neutralicen. Es imprescindible que pongas todo tu interés en pensar en positivo.

Ahora el Cosmos está de tu parte y podrás superar esta etapa que quizá llegó debido a un problema sentimental. Explora en el mundo de la filosofía. Compra algún libro que te reconforte anímicamente. Te irá bien relajarte leyendo y puedes sacar mucho provecho de estas lecturas. Esta semana se te reconocerá tu esfuerzo en el trabajo, pero tus diferencias con uno de tus superiores lo puede echar todo a perder, así que intenta no dejarte dominar por el orgullo si uno de tus jefes te riñe sin motivo.

En el amor has estado un tanto pasota, influenciada por tus problemas de otra índole. Ha llegado el momento de prestar más atención a tu relación. Intenta poner un poco de pasión y diversión. Es mano de santo.

Horóscopo semanal para Piscis

Te espera una semana complicadilla en el ambiente laboral, Piscis. No estás ahora para aguantar nada a nadie y esta tendencia al mal genio puede causarte conflictos con personas realmente autoritarias y no tiene que ser necesariamente con tus jefes. Procura no tener este tipo de enfrentamientos porque llevas las de perder, ya que en realidad tu carácter no es agresivo.

Estos días de bajón de energía, en los que te sentías tan melancólica, ya empiezan a cambiar y podrías ayudar a que el cambio fuese más rápido practicando yoga o técnicas de relajación. Lo vas a necesitar porque puedes tener ahora decepciones con personas que creías amigas. No te entristezcas por ello, no eran amistades sinceras. Ahora conocerás gente nueva más positiva.

El próximo fin de semana se te prepara muy activo, aprovecha las invitaciones para salir. En el terreno sentimental, todas las confusiones se deben a malentendidos y falta de comunicación. Te hace falta pasar tiempo a solas con tu pareja y sincerarte con él.