¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, lunes 18 de octubre del 2021?

Horóscopo de Tauro

Una persona que se caracteriza por su inmadurez haría opiniones que podrían lastimarte o incomodarte. Si caes en la provocación surgirían altercados que sería mejor evitar, mantén distancia.

Tauro

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Predicción semanal para Tauro

Deberías aprovechar esta semana para exponer y discutir las divergencias de puntos de vista que te enfrentan a tu pareja. Tauro, por lo pronto deberías reconocer que sueles ser bastante inflexible y en ocasiones incluso decides por los dos. Pero lo que es fundamental es que te esfuerces por escuchar a los demás. Deberás expresar tus respectivos argumentos y veréis que con un poco de buena voluntad llegarás a un acuerdo sin discutir.

También podrían ser unos días perfectos para dejar tus ideas por escrito. Manejarás maravillosamente bien la lengua española. Cuando dejas tus emociones a un lado para concentrarte solo en lo que estás pensando en lugar de en cómo te sientes, tienes una habilidad especial para comunicarte con los demás.

Tauro: últimas predicciones

17 de octubre de 2021: Sabes que ejerces una gran atracción sobre esa persona que también te interesa. No abuses de esta situación. Confiarte del atractivo que ejerces te haría actuar de manera equivocada.

16 de octubre de 2021: No pierdas la paciencia. Es posible que te ofusques al sentir la desconfianza o las barreras que pone esa persona. Mantén la calma, las cosas irán cambiando lentamente, no debes de presionarla.

15 de octubre de 2021: No seas obstinado ni veas con pesimismo ese problema que estás enfrentando. Hay alguien que te aprecia y tiene la intención de ayudarte. Deja que te apoye y todo dará un giro muy positivo.

14 de octubre de 2021: Tendrás que movilizarte para realizar distintas gestiones en el día. Algunas estarán relacionadas a temas económicos y otras a situaciones laborales. Será un día agotador, pero productivo.

13 de octubre de 2021: No es el momento de dirigirte a nuevos proyectos. Tienes en marcha cosas que aún no has culminado y deberás de esperar. En el amor, sientes que esa persona te presiona, búscala y dialoga.

12 de octubre de 2021: Aunque te acompañe la estrategia y la voluntad, aún no cuentas con los recursos necesarios para sacar adelante ese proyecto que te interesa. Espera, lentamente todo irá organizándose.