¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, domingo 26 de septiembre del 2021?

Revisa los pronósticos que te deparan los astros este domingo 26 de septiembre. Inicia el día conociendo cómo te irá en la salud, amor, trabajo, dinero y más.

Recuerda que puedes conocer las predicciones para los siete días en el horóscopo semanal y también para el resto del mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Escorpio

No te dejes envolver tanto por la ilusión, podrías precipitarte y ser muy evidente ante esa persona que recién has conocido. Respeta los procesos y ve lentamente, solo así te ganarás su confianza.

Escorpio

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Predicción semanal para Escorpio

La gente de Escorpio está padeciendo situaciones muy estresantes desde hace un tiempo. Esta semana empezarás a cuidar un poco más tu salud y por ello elegirás descargar toda la tensión acumulada en deportes de alta exigencia. En el ámbito laboral será una semana agitada. Uno de tus jefes querrá hacerte responsable de un error que le costará a la empresa en donde trabajas una buena suma de dinero.

Eres inocente de lo que se te acusa pero lamentablemente no tendrás forma de probarlo. Sentirás deseos de pelear e incluso golpear a la persona que te acusó injustamente, sin embargo no es el momento de hacerlo. Conserva la calma y espera, porque en unos días llegará la ocasión en donde podrás comprobar tu inocencia. En terreno sentimental, la mujer de Escorpio tendrá una semana crítica a nivel sentimental. Las constantes peleas y disgustos con tu pareja han provocado que descuides tu aspecto físico. Has aumentado considerablemente de peso y durante los próximos días decidirás descargar tu frustración realizando compras por valores que exceden ampliamente tu presupuesto Por su parte, el hombre de Escorpio tendrá una semana difícil.

Tienes una pareja estable y formal desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ha aparecido en tu vida una persona de sexo femenino que ha logrado movilizarte. Ella pertenece al ámbito laboral y es una empleada que está a tu cargo. Todavía no ha pasado nada entre ustedes pero esta semana meditarás, por primera vez en tu vida, la posibilidad de ser infiel.

Escorpio: últimas predicciones

25 de septiembre de 2021: Ahora que has comprobado las verdaderas intenciones de esa persona, decides alejarte y te disculparás con todas aquellas personas que te lo habían advertido. Te sentirás mucho mejor.

24 de septiembre de 2021: Gracias a tu esfuerzo y constancia, lograrás legalizar ese convenio laboral que no te favorecía por su informalidad. En adelante, tendrás beneficios que favorecerán a tu crecimiento económico.

23 de septiembre de 2021: Abandonar una actividad para tomar otra que consideras más positiva no será el mejor camino para lograr tus objetivos. Culmina todo lo que tienes pendiente y no seas impulsivo en tus decisiones.

22 de septiembre de 2021: Estás confiando en el apoyo de una persona que no se muestra comprometida o interesada. Es el momento de buscar otros soportes si deseas avanzar en tus planes profesionales.

21 de septiembre de 2021: No pierdas tanto tiempo evaluando procesos, necesitas entrar en acción si deseas resolver ese problema que se ha presentado. Asesórate y toma decisiones inmediatas, es el momento.