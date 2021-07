Horóscopo de Escorpio para hoy 30 de julio de 2021

Horóscopo de Escorpio hoy

Tu manera de ser está generando cada día más ilusiones en esa persona que te interesa. Evalúa bien qué es lo que deseas y no generes vínculos estrechos si no deseas estabilidad.

Fechas:

23 de octubre - 21 de noviembre

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Últimas predicciones para Escorpio

29 de julio de 2021

Una persona del pasado regresa muy convencido de recuperar tu confianza y cariño, pero es posible que encuentre una actitud cortante de tu parte. Baja la guardia e intenta escucharla.

28 de julio de 2021

Tienes en manos actividades que requieren de constante atención y sería perjudicial que te distraigas por asuntos sin importancia. Las consecuencias podrían ser inmediatas, precaución.

27 de julio de 2021

Se presentaría un tema económico de tipo familiar que debes de resolver y tendrás que organizar bien tus cuentas para poder afrontarlo. No solicites préstamos apresuradamente, recuérdalo.

26 de julio de 2021

El tiempo ha pasado y aún no has resuelto ese mal entendido que te ha alejado de una amistad muy querida por ti. Hoy el destino los acercará, no permitas que el orgullo te distancie y dialoga.

25 de julio de 2021

No porque desees la reconciliación esa persona debe de pretender lo mismo, menos de la forma intensa con la que tú lo deseas. Acepta sus procesos y ve lentamente, no conviene presionar.

24 de julio de 2021

Tienes que ser cuidadoso de las cosas que comentas de esa persona que no ha tenido problemas directos contigo. Tus palabras podrían traspasar los límites y llegar a donde no deberían.

23 de julio de 2021

Cada día te anima más la idea de realizar esa compra y es posible que estés evaluando la posibilidad de solicitar un crédito para poder concretarlo. No te apresures, aún conviene esperar.

