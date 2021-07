Horóscopo de hoy sábado 10 de julio de 2021, consulta tus predicciones

Predicciones del horóscopo de hoy sábado 10 de julio de 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Aries

Los problemas empiezan a resolverse y habrá otro ambiente a tu alrededor, pero es posible que te sigas manteniendo apático y malhumorado. Controla tu carácter y disfruta de este momento.

Tauro

Abandonarás algunas actividades laborales para encontrarte con esa persona que estás conociendo. Organízate y no alteres nada que se encuentre en marcha, luego afectarías tus avances.

Géminis

Retorna a tu vida alguien que sabes no cumple con su palabra. La emoción no debe ganarle a tu razón, medita bien qué es lo que te conviene y no aceleres nada que no te brinde estabilidad.

Cáncer

Tendrás que llegar a un acuerdo económico con un familiar y es posible que esto genere ciertas diferencias y una tendencia al pleito que debes evitar. Maneja todo con calma y podrás negociar.

Leo

Esa persona que se mantuvo distante se volverá a comunicar. Ya no sentirás la química de antes y decidirás alejarte, pero pacíficamente. Le darás más tiempo a temas domésticos que descuidaste.

Virgo

No actúes de una manera posesiva, estarías dejándote llevar por una pasión o deseo que no te favorecería pues te haría caer en algo obsesivo y tormentoso. Aprende a equilibrar tus sentimientos.

Libra

Será un día de trabajo y mucho esfuerzo. Esto podría obligarte a posponer planes de diversión que tenías con amigos o familiares. En el amor, si te mantienes distante esa persona se alejaría.

Escorpio

Luego de esa discusión que parecía acabar con tu relación sentimental, surge un encuentro con la persona que amas. Ambos expresarán sus sentimientos y el deseo por reconciliarse.

Sagitario

Cuidado con los excesos en alimentación o bebida. Hay una persona muy cerca de ti que comentaría sobre tu falta de control a algunos familiares y esto podría traer tensiones, evítalo.

Capricornio

Has meditado bien las cosas y sabes que esa persona no ha sido justa en su trato. Hoy tendrás una conversación aclaratoria donde expresarás tu inconformidad. Te escuchará y entenderá.

Acuario

La forma en la que pretendes establecer orden en tu hogar te haría ser muy duro, en actos o palabras. No busques el sometimiento y recupera el diálogo, solo así mantendrás la armonía.

Piscis

Es posible que lleguen a tu mente los recuerdos de alguien que ya no está en tu vida. No dejes que la pena te invada y trata de disfrutar de aquellos que te rodean. De ti depende cambiar.