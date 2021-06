Horóscopo de Tauro para hoy viernes 18 de junio del 2021

Horóscopo de Tauro hoy

No te conviene acelerar esa compra o inversión que tienes planificada, es posible que luego te arrepientas si te apresuras. Empiezas a fortalecer vínculos con personas importantes, aprovéchalo.

Fechas:

21 de abril - 20 de mayo

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Últimas predicciones para Tauro

17 de junio de 2021

El poco compromiso que ha demostrado un compañero respecto a su labor te hace dudar de la eficacia de sus funciones. Hoy supervisarás cada gestión que realice, solo evita ser muy exigente.

16 de junio de 2021

Alguien te alertará de las intenciones negativas que tiene un compañero laboral. Tomarás las medidas correctas para que nada pueda afectarte y gracias a tu rapidez te mantendrás seguro.

15 de junio de 2021

Los gastos que te está generando el resolver un problema familiar han sido más elevados de lo que pensaste. Hoy paralizarás cualquier transacción y exigirás mayores detalles en el presupuesto.

14 de junio de 2021

A pesar del amor que sientes por esa persona, tu mente está interfiriendo en tus sentimientos llenándote de cuestionamientos que te llevarían a tomar una distancia innecesaria, evítalo.

13 de junio de 2021

Esa tristeza que te estaba embargando por la indiferencia de esa persona que llama tu atención termina. Hoy recibirás atenciones por parte de amigos y familiares, esto cambiaría tus ánimos.

