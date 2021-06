Horóscopo de Acuario para hoy viernes 11 de junio de 2021

Horóscopo de Acuario hoy

Las actividades que tienes en manos están conduciéndose positivamente, pero en el transcurso del día podría sorprenderte situaciones imprevistas que lograrás resolver de manera positiva.

Fechas:

21 de enero - 18 de febrero

Signo de Aire: Este elemento se relaciona con la ciencia pues necesita encontrarle la causa y el efecto a todo lo existente. Los signos de Aire resuenan desde la lógica, para ellos algo tiene validez cuando es razonable o demostrable científicamente. Son muy rápidos, no les cuesta mucho entender la mecánica o el funcionamiento de las cosas; les interesa el conocimiento, siempre están buscando información.

Su cualidad es fija: Quiere decir que no se mueve, no le gustan los cambios o saltar de una cosa a otra. Si mezclamos la curiosidad intelectual del Aire con la permanencia de lo fijo, encontraremos personas constantes en la investigación. Un acuario tiene sed por el conocimiento. Lo fijo se concentra, aquí se concentra Aire (ideas), dando como resultado acumulación de información: saben de todo y siempre desean conocer más.

Su polaridad es masculina: Lo masculino es contrario a la inmovilidad; luego de establecer las ideas pasa inmediatamente a la acción. Necesita comprobar si aquello que piensa o aprende es válido y para esto, se moviliza, busca los medios, etc. Los signos masculinos tienden a exteriorizar, por lo tanto, se desarrolla una gran espontaneidad y facilidad para llegar a los demás. Algunos pueden sonar autoritarios, la energía masculina es de imponerse.

Últimas predicciones para Acuario

10 de junio de 2021

Las medidas que planteas para resolver ese problema que se ha presentado no son del todo las adecuadas. Abre tu mente y escucha el consejo de otros, así hallarás rápidamente las soluciones.

9 de junio de 2021

Te hará bien saber que esa persona tan importante para ti busque la reconciliación. Vuelve ese ambiente de armonía que necesitabas a tu alrededor. Llega un dinero, evita malgastar.

8 de junio de 2021

Las medidas que estás por tomar para resolver ese imprevisto podrían no ser las correctas si te dejas llevar por el impulso del momento. Busca serenarte, con calma todo lo solucionará.

7 de junio de 2021

Cuida tu dinero, estarías por realizar inversiones en un momento donde no conviene apresurarte. En lo personal, no pelees por asuntos sin importancia. Valora la tranquilidad que has conseguido.

6 de junio de 2021

Luego de las diferencias que has tenido con esa persona, las aguas no se han calmado del todo: aún tiene el ánimo de confrontar contigo. De ti depende cambiar este escenario y conciliar.

