Entramos al 2021, un año que trae transformaciones y cambios a los 12 signos del horóscopo chino. Si naciste bajo la influencia de la cabra, revisa a continuación las predicciones más completas para este nuevo periodo en salud, amor, dinero y trabajo, así como algunas sugerencias para atraer la prosperidad en este Año del Buey de Metal.

¿Cómo es la cabra en el horóscopo chino?

En el zodíaco chino, la cabra es un animal caracterizado por disfrutar mucho del arte. Además, ama estar rodeado de niños.

Prefieren el ambiente familiar y no les gusta la presión, por lo que en el trabajo prefieren no tener jefes.

Personalidad de la cabra según el horóscopo chino

Las personas nacidas bajo este signo son amorosas, bondadosas, desinteresadas y dispuestas a perdonar. Son muy afectuosas en el amor e idealistas, y buscan la paz y tranquilidad.

La característica más saltante de la cabra es su fortaleza y perseverancia ante las dificultades. Son además muy tolerantes y observan con cuidado antes de tomar una decisión. Su forma de ser, empática y moderada, les hace ganar amigos fácilmente.

Años de nacimiento de la cabra en el horóscopo chino

1919

1931

1943

1955

1967

1979

1991

2003

2015

2027

Horóscopo chino

Horóscopo chino 2021 de la cabra: predicciones en el amor

Este Año del Buey de Metal, los solteros bajo el signo de la cabra podrían sentir ganas de lanzarse a una nueva experiencia o, incluso, por algo que en el pasado no les causaba mayor emoción. No obstante, este no es el año ideal para cambiar tu estilo de vida, por lo cual deberás evaluar la situación con cuidado antes de actuar, y ser discretamente inquisitivo/a con tu pretendiente para evitar decepciones.

Por otra parte, las cabras que estén en una relación podrían verse tentadas a intentar, junto con su pareja, algo distinto para no caer en la rutina.

Horóscopo chino 2021 de la cabra: predicciones sobre el dinero

El Metal de este nuevo año chino puede debilitar las finanzas de la cabra. Por eso, evita hacer gastos inútiles. Puedes frenar dichas ansias reutilizando las cosas viejas que tengas en buenas condiciones. El riesgo de contratiempos financieros podría ser controlado por la limitación en los gastos traída por la pandemia el año pasado; no obstante, debes evitar el desperdicio que tanto desagrada al buey. Si eres previsor, lo mejor sería que abras una cuenta de ahorros.

Horóscopo chino 2021 de la cabra: predicciones sobre la salud

Vigila tu sistema sanguíneo y, en especial, tu nivel de colesterol malo en este Año del Buey de Metal. Si te gusta mucho el azúcar, las gaseosas y los alimentos procesados, debes cuidarte de la diabetes. Aliméntate de forma saludable: las verduras al vapor o salteadas son una opción.

Las verduras al vapor son una opción de alimentación para los del signo de la cabra en el nuevo año. Foto: difusión

Horóscopo chino 2021 de la cabra: predicciones sobre el trabajo

Este Año del Buey de Metal puede traer inestabilidad en el trabajo; pero si muestras celeridad, responsabilidad y continua organización deberías mantenerte en tu puesto. Los movimientos arriesgados, por otra parte, conllevarán al riesgo del despido, el cual podrás esquivar pidiendo consejo a profesionales con más experiencia antes de actuar. También es recomendable guardar copias de documentos e intercambios escritos que puedan servir como prueba en caso de una disputa.

¿Con qué signos es más compatible la cabra?

La cabra es bastante compatible con el conejo y el cerdo. Estos tres signos del horóscopo chino conforman el cuarto triángulo de compatibilidad de la astrología china.

Colores de la suerte de la cabra

Este Año del Buey de Metal, los colores de la suerte para las cabras serán el verde inglés, el rojo rubí y el magenta oscuro.

La cabra, uno de los 12 animales del horóscopo chino. Foto: EFE

Números de la suerte de la cabra

Los números de la suerte para este signo del horóscopo chino son el 4, el 8 y el 12.

¿Qué empleos y carreras son mejores para la cabra?

La cabra destaca en profesiones como la arqueología, el arte, la pintura y la poesía. Otras carreras son Escritura, Política, Música y Ecología.

Famosos y celebridades nacidos bajo el signo chino de la cabra

Las personalidades nacidas bajo la cabra incluyen a: Bill Gates, Steve Jobs, Frida Khalo, Jane Austen, Bruce Willis, Mick Jagger, Pink, Heath Ledger, Kate Hudson, Kourtney Kardashian, Ed Sheeran, Antoine Griezmann, Jair Bolsonaro, entre otros.

Mick Jagger es una de las personalidades nacidas bajo el signo de la cabra. Foto: difusión

¿Qué significa la cabra para la cultura china?

En la cultura china, la cabra simboliza la belleza y la buena suerte. Este animal del horóscopo chino también es vinculado a la bondad.