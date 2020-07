Horóscopo diario para hoy: ¿Cuál es la lectura para tu signo zodiacal, según Jhan Sandoval?

El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, sábado 4 de julio de 2020, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval.

Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

La única forma para saber qué signo del zodiaco eres en el horóscopo es mediante tu fecha de nacimiento, es decir, el día y mes de tu cumpleaños determinará a qué signo zodiacal perteneces.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 a abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de Aries

Una amistad te servirá de guía frente a situaciones complicadas que tendrás que manejar, saldrás victorioso. En el amor, una comunicación transparente permitirá limar asperezas y reconciliarse.

Horóscopo de Tauro

Le darías la espalda a algunos asuntos familiares para dedicarle tiempo a ciertas actividades que se habían acumulado. Serás organizado y claro en tus ideas, así avanzarás exitosamente.

Horóscopo de Géminis

Tendrás la posibilidad de establecer alguna alianza en apariencia positiva y con rentabilidad a corto plazo. No obstante, es posible que no sea del todo clara, evalúalo bien antes de vincularte.

Horóscopo de Cáncer

Notas a esa persona un tanto distante y esto se debe a malos entendidos que surgieron y nunca lograron aclarar. Hoy recuperas el interés por la relación y limarás asperezas, volverá la armonía.

Horóscopo de Leo

Es posible que ignores la intención que tiene esa persona de reconciliarse contigo. Ser indiferente cuando en realidad te afecta la distancia solo dilataría una situación dolorosa, cede al diálogo.

Horóscopo de Virgo

Por evitar peleas tiendes a reservarte opiniones y soportar comentarios que te incomodan. Busca a esa persona y explícale en tono armonioso tus molestias, es necesario que te escuche.

Horóscopo de Libra

Tus ánimos serán otros, encontrarás soluciones inmediatas a problemas que antes eran complicados de resolver. Será un día productivo donde destacará tu carisma y poder de convencimiento.

Horóscopo de Escorpio

Recibes noticias positivas, empiezas a sentirte liberado de todos esos limitantes que no te han permitido avanzar. Hoy vuelves a tener una visión positiva de tu futuro y tu entorno lo notará.

Horóscopo de Sagitario

No seas radical en tus decisiones ni cortes con lo que no estás preparado para abandonar. Hoy tomarías decisiones que no serán favorables pues serían generadas por tus impulsos.

Horóscopo de Capricornio

Recibes llamadas y mensajes de personas que se habían mantenido distantes. No te muestres cortante y valora las intenciones de quienes desean recuperar tu amistad y confianza.

Horóscopo de Acuario

Sales de ese estado de tristeza. Una amistad te hablará con dureza, pero te hará recapacitar y entender que lamentándote no lograrás resolver nada. Vuelve tu fuerza y sentido de lucha.

Horóscopo de Piscis

Conversarás pacíficamente con un familiar sobre temas económicos que eran necesarios aclarar. Encontrarás el apoyo que pensabas negado y volverá la tranquilidad que estabas perdiendo.

