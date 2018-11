Horóscopo diario: miércoles 28 de noviembre del 2018 por Jhan Sandoval

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, miércoles 28 de noviembre del 2018. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

No se olviden de leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al martes 27 de noviembre del 2018 por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

Para conocer las predicciones anuales de nuestro horóscopo chino, solo debes ingresar e identificar cuál es el animal relacionado a tu signo del zodiaco occidental.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según tu fecha de nacimiento y astro?

Solo debes relacionar tu día y mes de nacimiento en la siguiente lista para descubrir cómo afrontar el futuro de acuerdo a tu signo zodiacal:

- Aries: 21 de marzo – 20 de abril - Astro: Marte & Plutón

Buscarás independizarte de una sociedad laboral. Es importante que medites bien tus pasos para no complicarte. Tu pareja expresará su incomodidad por tu comportamiento. Evita discusiones.

- Tauro: 21 de abril – 21 de mayo - Astro: Venus & Tierra

Descubrirás una actitud poco leal por parte de un superior. Esto te llevará a buscar aclaraciones. Un exceso de labores te alejará de la atención hacia esa persona. Evita generar resentimientos.

- Géminis: 22 de mayo – 21 de junio - Astro: Mercurio

Es importante que comprendas que para lograr tus objetivos tendrás que tener mayor control sobre tus palabras. Comprobarás el interés que esa persona tiene en ti. Demuestra madurez.

- Cáncer: 22 de junio – 23 de julio - Astro: Luna

Es posible que algunas situaciones no sean como lo esperabas. Evita una actitud defensiva. Seguirás pensando en esa persona y podrías reclamar algo que no te corresponde. Supéralo.

- Leo: 24 de julio – 23 de agosto - Astro: Sol.

Tendrás la tendencia a tomar una actitud radical con el entorno laboral. Esto alejaría a alguien importante. Podrías cortar con un vínculo afectivo debido a influencias externas. No te precipites.

- Virgo: 24 de agosto – 22 de septiembre - Astro: Mercurio

Una noticia te sacará de la inercia en la que te encuentras. Realizarás algún tipo de estudio para concretar esta labor. Esa persona te invitará a salir con el fin de resolver las diferencias que tienen.

- Libra: 24 de septiembre – 22 de octubre - Astro: Venus

Tendrás que buscar algún tipo de financiamiento para resolver asuntos que tienes pendientes. Una conversación podría resolver las últimas tensiones con esa persona. Reconoce tus errores.

- Escorpio - 23 de octubre - 22 de noviembre - Astro: Plutón & Marte

Te alejas de situaciones que no han sido favorables para ti y concretas un acuerdo muy beneficioso. Un evento social te permitirá acercarte a una persona que provocará todo tu interés.

- Sagitario - 23 de noviembre - 21 de diciembre - Astro: Júpiter

Tendrás que negociar una labor encomendada. Tu buen desempeño te permitirá afianzar este vínculo. Expresa tus emociones si deseas conservar esa relación.

- Capricornio - 22 de diciembre - 19 de enero - Astro: Saturno

Asumir los riesgos de una inversión te permitirá crecer. Tienes el conocimiento necesario para lograrlo. Te sentirás más seguro de la relación. Tendrás una visión más optimista del futuro.

- Acuario - 20 de enero y 19 de febrero - Astro: Urano & Saturno

Cambiará tu panorama laboral. Lo mejor será buscar la adaptación. Esa persona deja esas actitudes que te generaban desconfianza. Tu relación se renueva.

- Piscis - 20 de febrero - 20 de marzo - Neptuno / Júpiter

Algo no está cubriendo tus expectativas y es importante que lo resuelvas sin confrontar al entorno laboral. Sentirás que has perdido tu tiempo en tomar atención de alguien que no se lo merecía.

¿Cómo saber cuál es mi signo en el horóscopo chino según tu signo del zodiaco?