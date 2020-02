Grimes dejará que su bebé elija su propia identidad de género cuando crezca

Grimes, cantante pop canadiense vinculada al magnate y fundador de Tesla Elon Musk, se encuentra embarazada de su primer hijo y sus miles de seguidores en redes sociales se encuentran a la expectativa sobre si su descendiente será hombre o mujer.

Pese a la insistencia de sus fanáticos, la artista reveló a través de una transmisión por Youtube, que no revelará el género de su bebé y permitirá que sea este quien lo elija según como se identifique y conforme vaya creciendo.

Aunque en un inicio de la transmisión en vivo, la cantante canadiense Grimes alegó que no compartiría el género de su bebé por una cuestión de privacidad, posteriormente señaló que dejará que su hijo (neutral) elija ''su camino en el mundo''.

“No creo que puedan consentir ser famosos o estar en público”, señaló Grimes, nombre artístico que utiliza la cantante, cuyo verdadero nombre es Claire Elise Boucher. “Y no quiero asignarles un género en caso de que no sea así como se sienten en su vida. No lo sé; solo siento que no es necesario que se sepa”, intentó precisar.

Claire Elise Boucher, mejor conocida como Grimes, es una cantante, compositora y productora canadiense nacida el 17 de marzo de 1988. Créditos: beatMash.

Tras esta primera declaración, la cantante fue cuestionada en redes sociales como Twitter, donde sus seguidores insistieron al preguntarle el motivo de su decisión. ''Ellos pueden decidir su destino e identidad ", replicó Grimes.

Otro aspecto que causó cuestionamientos fue la utilización que hace la cantante del artículo en plural ''ellos'' para referirse a su bebé. Esto se debe a que, como Grimes se niega a decidir la identidad de género de su descendiente, se refiere a este de manera inclusiva y sin atribuirle una denominación masculina o femenina (‘él’ o ‘ella’).

La cantante Grimes fue vinculada con el magnate Eloin Musk, pero no se ha confirmado que él sea el padre del bebé. Créditos: El País.

No es la primera vez que Grimes se refiere a su proceso de embarazo. En una entrevista, señaló que la experiencia le ha hecho sentir ''mucho respeto por las personas que hacen esto''. Por otro lado, la artista no ha revelado quién es el padre su bebé, aunque ha sido vinculada con el CEO de la empresa de transporte aerospacial SpaceX y fundador de Tesla, Elon Musk.