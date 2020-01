‘Femigangsta’, la abogada argentina que rapea por los derechos de las mujeres [FOTOS y VIDEO]

Agnes Simon o ‘Femigangsta’ como es conocida en las redes sociales, tiene 24 años, y nació en Neuquén, Argentina en el seno de una familia con ideas conservadoras. Por eso estudió Abogacía en la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, su forma de ser y gustos musicales, fueron la base para convertirse en influencer.

Simon decidió enseñar su talento para el rap hace un par de años a través de su cuenta de Instagram, que rápidamente fue subiendo en número de seguidores mientras cantaba en medio de libros de Derecho sobre feminismo e igualdad de género.

‘'Si el futuro se convierte en lo que luchamos siempre, es educando para no matar y no para evitar la muerte. Que el amor no es aguantar, que no es la regla del más fuerte. Que la mujer al caminar no debería ser valiente'’, es uno de los versos de ‘Voy’, la primera canción que Agnes Simon o ‘Femigangsta’ colocó en la plataforma Spotify.

Pero sus inicios se remontan a años atrás, cuando empezó a subir a su cuenta personal de Instagram pequeños videos cantando rap con contenido político y feminista. Y si bien no faltaron los comentarios machistas y violentos, tuvo muy buena recepción por parte de otros seguidores, que suman 211 mil en esta red social.

Afirma que más que su imagen, le interesa que sus ideas trasciendan. ''[...] de los tres videoclips que saqué hasta ahora, no estoy en ninguno. De verdad que siento que mis ideas no necesitan de mi cara para decirse. Cuando yo tengo que llevar a cabo algo audiovisual, pienso en qué pide la idea y no en cómo puedo salir yo como estrella, ultramaquillada'', contó Simon a un medio argentino.

La argentina atribuye el contenido político y social de sus letras a su paso por la universidad pública y al feminismo. ''Es como ponerte otros anteojos para ver la vida. [...] No es poner unos corazones verdes y somos todas amigas. También significa ver que tuviste un novio que abusó de vos, [...] o darte cuenta de que te acosan o maltratan en tu trabajo. Es otra manera de mirar el mundo.'', indica.

Agnes Simon o 'Femigangsta' como es conocida en redes sociales, tiene 24 años, es abogada y cantane de rap feminista. Créditos: Vice.

En 2019, meses después de lo que el debate en la Cámara de Diputados y Senado de Argentina por la despenalización del aborto, ‘Femigangsta’ lanzó su primera canción oficial. Se llamó ‘Voy’ y contó con la colaboración de Ofelia Fernández, la congresista más joven de Latinoamerica, dirigente estudiantil y feminista.

Simon sabe que es inevitable la explotación de su imagen y los recursos audiovisuales para llegar a la gente, pero tiene las ideas claras. ''[...] me pasa con las chicas que a mí me gusta escuchar cantar, como Billie Eilish o Rasalía, pero con las que no me siento identificada con sus anillos, o la ropa carísima que tienen. [...] Me enfoco más en los mensajes que quiero dar.